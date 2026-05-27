Jugará el Mundial 2026, tenía 4 mil seguidores y se convirtió en un fenómeno viral por una extraña razón

El creador argentino Valen Scarsini inició un experimento digital para encontrar al futbolista menos conocido del Mundial 2026 y eligió a Tim Payne . En menos de veinticuatro horas, el defensor neozelandés del Wellington Phoenix pasó de tener poco más de cuatro mil seguidores a pasar los doscientos mil en sus redes sociales.

Usuarios de Chile, México, Colombia y España llenaron las publicaciones del jugador con mensajes de apoyo y memes. Tim Payne nació en Auckland en 1994 e inició su formación en el Sacred Heart College antes de pasar por el Auckland City FC. A pesar de ser una figura establecida en su país, el público hispanohablante lo ignoró hasta este estallido mediático.

El defensor probó suerte en el Blackburn Rovers de Inglaterra tras destacar en el Mundial Sub-17 de 2011. Firmó un contrato de dos años y medio en enero de 2012, justo después de cumplir dieciocho años. Sin embargo, problemas con el permiso de trabajo le impidieron debutar oficialmente con el primer equipo y fue liberado al finalizar su vínculo. Tras un breve paso por el Portland Timbers 2 en Estados Unidos, regresó definitivamente a Nueva Zelanda en 2016.

En julio de 2019, Payne se incorporó al Wellington Phoenix de la A-League. Su estancia en el club estuvo marcada por un incidente extradeportivo en junio de 2020, cuando se declaró culpable de conducir ebrio un carrito de golf en Sídney. El hecho ocurrió durante un periodo de autoaislamiento del equipo y le valió una multa de setecientos dólares australianos impuesta por la corte. A pesar de esto, renovó su contrato en varias ocasiones, asegurando su permanencia hasta la temporada 2027-2028.

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A nivel internacional, representó a su selección en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y formó parte del plantel en las eliminatorias para el Mundial de Qatar. En 2024, se consagró campeón de la Copa de Naciones de la OFC tras vencer en la final disputada en Fiyi. Su consolidación definitiva llegó con el llamado para integrar la lista de convocados de Nueva Zelanda para la Copa del Mundo de 2026.

El 30 de marzo de 2026, Payne alcanzó los cincuenta partidos internacionales con los All Whites. Aquella jornada resultó histórica para el fútbol de su país, ya que Nueva Zelanda derrotó a Chile por 4-1. Esta victoria significó el primer triunfo oficial de la selección neozelandesa frente a un combinado nacional de Sudamérica.

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La repercusión en redes sociales tras esta propuesta viral escaló tanto que llegó hasta al propio Bizarrap, quien comentó una publicación en el Instagram del jugador. Recordemos que Payne estará presente en la Copa del Mundo donde su país enfrentará a Irán, Egipto y Bélgica.

Los 26 convocados de Nueva Zelanda

Arqueros: Max Crocombe (Millwall FC), Alex Paulsen (Lechia Gdask) y Michael Woud (Auckland FC).

Max Crocombe (Millwall FC), Alex Paulsen (Lechia Gdask) y Michael Woud (Auckland FC). Defensores: Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis de Vries (Auckland FC), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham AFC), Nando Pijnaker (Auckland FC), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland FC) y Tommy Smith (Braintree Town).

Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis de Vries (Auckland FC), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham AFC), Nando Pijnaker (Auckland FC), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland FC) y Tommy Smith (Braintree Town). Mediocampistas: Joe Bell (Viking FK), Matt Garbett (Peterborough United), Marko Stameni (Swansea City), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ben Old (Saint-Étienne), Ryan Thomas (PEC Zwolle) y Lachlan Bayliss (Newcastle Jets).

Joe Bell (Viking FK), Matt Garbett (Peterborough United), Marko Stameni (Swansea City), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ben Old (Saint-Étienne), Ryan Thomas (PEC Zwolle) y Lachlan Bayliss (Newcastle Jets). Delanteros: Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Eli Just (Motherwell FC), Callum McCowatt (Silkeborg), Jesse Randall (Auckland FC), Ben Waine (Port Vale), Chris Wood (Nottingham Forest).