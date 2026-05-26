Flow amplía su catálogo deportivo y transmitirá todos los partidos del Mundial 2026: quiénes podrán verlos

La plataforma completa su oferta deportiva con la transmisión de los campeonatos más importantes a nivel mundial.

La empresa Personal anunció que ampliará la propuesta deportiva de su plataforma de entretenimiento Flow y sumará dos nuevas señales que garantizarán a sus clientes el acceso a todos los eventos deportivos más relevantes del mundo, entre ellos, el Mundial de la FIFA 2026.

A partir del miércoles 27 de mayo, Flow incorpora a su grilla las señales deportivas de D-Sports (canales 109 y 110). De esta manera, la plataforma incluirá la transmisión de los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Copa Mundial de Fútbol Sub 17 y Sub 20, las ediciones de la Conmebol Copa América y la Copa Conmebol Sudamericana, el Mundial de Clubes FIFA y La Liga Española.

La lista de feriados que coinciden con el Mundial de Qatar 2022 Flow amplía su oferta deportiva con la transmisión de los campeonatos más importantes a nivel mundial. Gonzalo Hita, COO de Personal, destacó: “Seguimos evolucionando nuestra propuesta de entretenimiento a través de Flow a partir de alianzas estratégicas que nos permiten ofrecer una experiencia cada vez más relevante para nuestros clientes. El deporte, y especialmente el fútbol, ocupa un lugar central en los hábitos de consumo, por lo que reforzamos nuestro catálogo con contenidos en vivo y competencias de alto interés. Al mismo tiempo, avanzamos en una experiencia más personalizada, incorporando funcionalidades que se adaptan a las preferencias de cada usuario, para que encuentren fácilmente lo que quieren ver, cuándo y cómo quieren hacerlo".

Quiénes podrán acceder Esta actualización en la grilla estará disponible para todos los clientes de Flow y en todos los dispositivos. De esta forma, Flow incorpora todo el deporte y se consolida como la plataforma más completa del mercado, combinando contenidos de alta calidad, grandes eventos en vivo y una oferta deportiva cada vez más amplia, pensada para todos los públicos.

La programación de Flow incluye más de 10 señales integradas a la plataforma como Deportv, TyC Sports, ESPN ESPN2, ESPN3, ESPN4, Fox Sports, Fox Sports2, Fox Sports3, GarageTV, Golf channel, NBATV, entre otras. Además, la plataforma cuenta con 2 señales propias en su grilla (Flow Sports) donde se realizan transmisiones de contenidos deportivos en vivo y de competencias destacadas en exclusiva, como la Copa del Rey y el Brasileirao.