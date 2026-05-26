Un mendocino es líder en el Campeonato Argentino de Velocidad

El motociclismo local tuvo un fin de semana espectacular tras la disputa de la segunda fecha del Campeonato Argentino de Velocidad, porque el equipo Aero Racing consiguió un triunfo en la categoría Supersport 300 gracias a la pericia de Mariano Villalobos. Mientras, que Federico Márquez del mismo team fue tercero y se transformó en el líder de la competencia.

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El piloto de Mendoza Mariano Villalobos dominó prácticamente toda la actividad en La Pampa y mostró un ritmo demoledor durante el fin de semana.

“El balance fue muy bueno. Mejor imposible”, señaló Villalobos tras cerrar un fin de semana casi perfecto.

Incluso, el piloto mendocino debió sobreponerse a una durísima caída sufrida el sábado durante los entrenamientos: “Me caí fuerte, como a 140 kilómetros por hora. Por suerte no me rompí nada y pudimos arreglar la moto”, explicó.

Además, detalló las condiciones complicadas de pista que provocaron el accidente: “Hacían 4 grados, la pista estaba fría y cuando agarré una curva a la derecha la goma estaba congelada y me fui al suelo”, precisó.

Mariano Villalobos Motociclismo. Mariano Villalobos "Voló" en la competencia realizada en la ciudad de Toay en la Provincia de La Pampa. Gentileza

Federico Márquez sumó fuerte y quedó líder del campeonato

Por su parte, Federico Márquez también tuvo una actuación muy destacada dentro de la competitiva categoría Supersport 300.

El mendocino había clasificado tercero y luego terminó sexto en la carrera Superpole del sábado, resultado que lo obligó a largar desde atrás el domingo. Sin embargo, protagonizó una gran remontada para terminar tercero en una carrera muy peleada.

“Fue un carrerón. Mariano estuvo muy firme adelante y yo pude pelear toda la carrera para terminar tercero”, comentó Márquez. Además, confirmó cómo quedó el campeonato tras la fecha pampeana: “Hoy estoy primero yo y segundo Mariano”, aseguró el piloto del equipo Aero Racing.

Mendoza domina en el motociclismo nacional

La actuación de ambos pilotos volvió a confirmar el enorme presente que atraviesa el motociclismo mendocino a nivel nacional.

Mientras Villalobos mostró una velocidad impresionante durante todo el fin de semana, Márquez volvió a sumar puntos importantes pensando en el campeonato argentino.

Regreso de un gigante dormido

CAV GP3 Argentina volvió para escribir un nuevo capítulo en la historia del motociclismo nacional. Después de un período de silencio en los boxes, el Campeonato Argentino de Velocidad volvió a rugir.

El CAV GP3 Argentina regresó oficialmente a las pistas esta temporada y lo hizo con una propuesta renovada, una estructura de nivel internacional y una ambición clara: volver a posicionar al motociclismo argentino en el lugar que merece dentro del escenario regional.

El relanzamiento del campeonato marcó un hito histórico: por primera vez, la organización del certamen estará a cargo de una producción internacional transandina, que aportará su experiencia, metodología y estándares de clase mundial para profesionalizar aún más la competencia y elevar el nivel deportivo, técnico y organizativo.

Más que un regreso, el CAV GP3 representa una nueva etapa para el motociclismo nacional: una alianza estratégica entre Argentina y Chile que busca potenciar el desarrollo de pilotos, equipos y categorías, ofreciendo un espectáculo deportivo de alto nivel y una plataforma sólida para el crecimiento de la disciplina en la región.

Lo que se viene en el GP3 Argentina

La próxima fecha del GP3 Argentina se disputará en el autódromo de San Nicolás durante el 19 y 21 de junio, donde los dos mendocinos buscarán mantenerse como grandes protagonistas de la temporada.

El resto del calendario

Concordia del 7 al 9 de agosto

San Juan en Villicum entre el 4 a 6 de setiembre

Termas de Río Hondo desde 9 a 11 de octiubre

San Juan Villicum entre el 13 y 15 de noviembre.