Motociclismo: Argentina albergará por primera vez el Campeonato Mundial de Supercross

Es la etapa inicial de este evento de Motociclismo, que tiene cinco fechas más como son: Canadá, Australia, Suecia y finaliza en Ciudad del Cabo.

Este sábado Buenos Aires se vestirá de fiesta para la gran justa deportiva del Motociclismo&nbsp;

Este sábado Buenos Aires se vestirá de fiesta para la gran justa deportiva del Motociclismo 

Gonzalo Tapia

El Campeonato Mundial de Motociclismo en la modalidad Supercross se realizará este sábado, por primera vez en Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, con una fecha inaugural en un circuito montado en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, en Villa Riachuelo.

Esta fecha significará el inicio de la temporada 2025 de la disciplina fiscalizada por la Federación Internacional de Motociclismo.

El formato contempla una SuperPole a una vuelta para definir la clasificación, prácticas cronometradas y tres finales por categoría.

La etapa porteña será la primera de cinco fechas: continuará en Vancouver (Canadá), Gold Coast (Australia), Estocolmo (Suecia) y finalizará el 13 de diciembre en Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

Según estimaciones oficiales, el Gran Premio de la Ciudad de Buenos Aires alcanzará a unos 200 millones de espectadores a través de diversas plataformas.

El anuncio se realizó en el Obelisco con la presencia del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, y el secretario de Deportes, Fabián Turnes, junto a los pilotos Ken Roczen, Justin Cooper, Jason Anderson, Christian Craig, Shane McElrath y el estadounidense Haiden Deegan, de 19 años, quien tendrá en Buenos Aires su debut internacional en Supercross.

Más temprano, en el Autódromo, Turnes participó de una conferencia junto a Tom Burwell, CEO de World Supercross.

El evento incluirá competencias en las categorías SX1 (450 cc) y SX2 (250 cc). La edición 2025 incorporará además la primera participación oficial de motocicletas eléctricas, bajo un reglamento que equipara sus condiciones de competencia con las de los modelos de combustión interna.

Deegan sostuvo que “su participación representa un paso relevante en su proyección profesional” y destacó su primera experiencia fuera de Estados Unidos en el ámbito del Supercross.

