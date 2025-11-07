Boca Juniors arriesgará con el regreso de un referente ante River Plate

El futbolista será parte del plantel que concentrará para medirsen en el clásico ante el Millonario, por la Liga Profesional.

Boca Juniors se apresta para recibir el próximo domingo por la tarde a su clásico rival, River Plate, por la penúltima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. En la previa de ese duelo trascendental, decidió darle pista a uno de sus máximos referentes.

Se trata de la vuelta de Edinson Cavani, que finalmente regresará tras dos meses de recuperación para formar parte de la lista de convocados por el técnico interino Claudio Úbeda. De todas formas, su presencia no es el resultado de una mejoría física, sino de un mensaje de unidad que el Xeneize quiere mostrar.

El difícil presente de Edinson Cavani en Boca: Edinson Cavani Edinson Cavani sigue sin jugar en Boca Los problemas que comenzaron con la distensión en el psoas derecho en septiembre, en la semana posterior al duelo ante Rosario Central, siguen aquejando al atacante uruguayo. Los entrenamientos diferenciados, las tareas de rehabilitación en la zona, y el largo parate para no arriesgar una complicación mayor no han surtido el efecto deseado, y su situación preocupa.

Desde ese momento, el goleador no volvió a vestir la camiseta de Boca, y se perdió 6 partidos importantes. En el medio, incluso no pudo estar presente en el difícil encuentro ante Belgrano, post fallecimiento del DT Miguel Ángel Russo. Su falta de trascendencia inclusive se siente desde hace más tiempo, ya que no convierte tantos desde agosto (cuando le hizo un gol a Banfield en La Bombonera).

Úbeda envía un mensaje: el clásico es lo más importante Claudio Ubeda Fútbol. Claudio Ubeda ya definió el equipo titular para el próximo domingo, cuando el Xeneize visite a Estudiantes de La Plata. Gentileza. Sin embargo, el cuerpo técnico desea dar un mensaje interno acerca de la importancia del choque ante el Millonario, convocando a una de sus máximas figuras para que ocupe en lugar en el banco de los suplentes. El delantero tiene un gran peso en la interna del grupo, y puede ser un elemento positivo para todos.