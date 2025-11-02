Merentiel convirtió el penal decisivo y Boca derrotó a Estudiantes de La Plata

Boca Juniors venció 2-1 a Estudiantes de La Plata por la fecha 14 del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro, que se llevó a cabo en el estadio UNO, lo ubica a la visita muy cerca de la Copa Libertadores del próximo año.
Desde el arranque, el partido exhibió una batalla táctica marcada por la cautela, con un electrizante ritmo impuesto por el colombiano Cetré. Por el lado de la visita, el Changuito Zeballos fue quien tuvo mayor movimiento, pero lo cierto es que ambos jugadores no recibieron la compañía suficiente para ser determinantes.
En este primer tiempo no se registraron goles, y ambos equipos tuvieron dificultades para imponer juego. La más clara fue el despeje del arquero de Estudiantes, Fernando Muslera, quien repelió un tiro libre peligroso de Zeballos en el minuto 21, demostrando que el visitante debía someterse al ajuste constante.
Sobre el adicionado, el propio delantero xeneize fabricó un penal que finalmente no pudo convertir. El Changuito engañó al arquero pero su tiro fue tan ajustado que impactó contra el palo derecho del uruguayo. Con este suceso acabó la primera parte.
El momento determinante llegó justo al inicio del segundo tiempo. A los 3 minutos de la segunda mitad, Exequiel Zeballos aprovechó una acción colectiva - con asistencia de Milton Giménez y participación de Carlos Palacios- para abrir el marcador con un zurdazo cruzado que Muslera no pudo detener.
Sin embargo, el local no se rindió y a los 13 minutos del complemento, Estudiantes obtuvo un penal tras una maniobra de Cristian Medina entrando al área y un contacto con Agustín Marchesín. El jugador Edwin Cétré transformó la pena máxima en gol para igualar 1-1, tras picarla sobre la humanidad del exLanús, quien eligió uno de los lados.
La tensión aumentó con el pasar de los minutos, y la diferencia la marcó la perseverancia de Boca. En tiempo de descuento, mediante una falta sobre Ander Herrera dentro del área de Estudiantes, se sancionó otro penal que Merentiel transformó en gol para el 2-1 definitivo.
Este triunfo tiene implicancias relevantes para el visitante, ya que lo reafirma en la zona de clasificación a la Copa Libertadores y le da un envión anímico significativo de cara al Superclásico que se avecina. Para Estudiantes, la derrota con sabor amargo revela debilidades al cierre del partido y deja una sensación de oportunidad perdida para sus aspiraciones del próximo año.
Ficha del partido Estudiantes vs Boca
Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Edwin Cetré, Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
Cambios: 64' Neves x Amondarain y Meza x Gómez; 89' Pérez x Palacios; 90' Piovi x Cetré y Burgos x Medina.
Amarillas: 20' Cetré, 47' Rodríguez y 51' Núñez
Roja: 88' Neves
Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Cambios: 61' Advíncula x Barinaga; 68' Herrera x Palacios y Braida por Giménez; 90' Zenon x Zeballos.
Amarillas: 18' Giménez y 51' Merentiel.
