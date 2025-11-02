Merentiel convirtió el penal decisivo y Boca derrotó a Estudiantes de La Plata

El Pincha cayó 2-1 ante Boca Juniors en el estadio UNO, en un duelo correspondiente a la fecha 14 del Torneo clausura de la Liga Profesional.

Boca Juniors venció 2-1 a Estudiantes de La Plata por la fecha 14 del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro, que se llevó a cabo en el estadio UNO, lo ubica a la visita muy cerca de la Copa Libertadores del próximo año.



Desde el arranque, el partido exhibió una batalla táctica marcada por la cautela, con un electrizante ritmo impuesto por el colombiano Cetré. Por el lado de la visita, el Changuito Zeballos fue quien tuvo mayor movimiento, pero lo cierto es que ambos jugadores no recibieron la compañía suficiente para ser determinantes.

#Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/oFUtcWSW3m — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 2, 2025 En este primer tiempo no se registraron goles, y ambos equipos tuvieron dificultades para imponer juego. La más clara fue el despeje del arquero de Estudiantes, Fernando Muslera, quien repelió un tiro libre peligroso de Zeballos en el minuto 21, demostrando que el visitante debía someterse al ajuste constante.

Sobre el adicionado, el propio delantero xeneize fabricó un penal que finalmente no pudo convertir. El Changuito engañó al arquero pero su tiro fue tan ajustado que impactó contra el palo derecho del uruguayo. Con este suceso acabó la primera parte.

pic.twitter.com/NZZvrqgHTc — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 2, 2025 El momento determinante llegó justo al inicio del segundo tiempo. A los 3 minutos de la segunda mitad, Exequiel Zeballos aprovechó una acción colectiva - con asistencia de Milton Giménez y participación de Carlos Palacios- para abrir el marcador con un zurdazo cruzado que Muslera no pudo detener.