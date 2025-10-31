River en alerta: Montiel se lesionó y es duda para el Superclásico ante Boca

El clima en Núñez cambió bruscamente en las últimas horas. Gonzalo Montiel encendió las alarmas en River Plate después de sufrir un golpe en la rodilla izquierda durante el entrenamiento del jueves, y su presencia en el Superclásico frente a Boca Juniors, que se jugará en diez días, está en duda .

Mundo Boca: con Belmonte y Zeballos, Claudio Úbeda define el equipo titular visitar a Estudiantes

Según se supo, el defensor fue sometido este viernes a estudios médicos para conocer el grado de la lesión . El primer diagnóstico apunta a una molestia ligamentaria, aunque desde el cuerpo técnico que encabeza Marcelo Gallardo optaron por actuar con prudencia hasta tener los resultados definitivos.

Si bien en principio no se trataría de una lesión grave, la preocupación es evidente: Montiel es una pieza clave en la defensa del Millonario y su ausencia se sentiría especialmente en un partido de semejante magnitud. “Cachete”, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 , es uno de los jugadores más regulares y de mayor ascendencia dentro del grupo.

El posible faltazo de Montiel llega en un momento crucial . River recibe este domingo a Gimnasia y Esgrima La Plata , pero toda la atención está puesta en el choque del próximo fin de semana en La Bombonera, que puede definir gran parte de la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Boca llega al duelo con 53 puntos en la Tabla Anual, apenas uno más que River, que suma 52. Muy cerca, Argentinos Juniors y Deportivo Riestra presionan con 51 unidades , lo que convierte al Superclásico en un cruce directo por el boleto continental . Rosario Central, con 62, ya tiene su lugar asegurado.

Por eso, el duelo entre los eternos rivales no solo promete tensión deportiva, sino también impacto en la tabla y en el futuro inmediato de ambos equipos.

image Juanfer Quintero durante el entrenamiento Millonario de la jornada de hoy. @RiverPlate

Gallardo busca alternativas y espera el parte médico

Mientras aguarda el resultado de los estudios de Montiel, Marcelo Gallardo analiza opciones para cubrir el lateral derecho. El reemplazo natural sería Fabricio Bustos, habitual suplente en esa posición y con buen rendimiento cada vez que le tocó ingresar.

Para el partido frente a Gimnasia, el once tentativo de River incluiría a Franco Armani; Montiel o Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio.

El encuentro, válido por la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputará el domingo desde las 20.30 en el estadio Monumental. El equipo de Gallardo buscará dejar atrás la reciente eliminación en la Copa Argentina a manos de Independiente Rivadavia y recuperar confianza antes del cruce más esperado del año.