31 de octubre de 2025 - 17:34

Por qué Godoy Cruz y San Martín de San Juan se eligieron como clásico

Godoy Cruz y San Martín de San Juan construyeron en las últimas décadas el Clásico de Cuyo, un duelo con dinámica propia.

San Martín de San Juan - Godoy Cruz, por la Liga Profesional

San Martín de San Juan - Godoy Cruz, por la Liga Profesional

Foto:

San Martín de San Juan
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Godoy Cruz y San Martín de San Juan son los dueños del Clásico de Cuyo, producto de una historia reciente que reúne la normal pica entre provincias, la necesidad de hallar a un otro, y más de 50 partidos en pocos años. Un cóctel explosivo.

La historia entre Bodegueros y Verdinegros comenzó a entremezclarse de forma reciente, cuando finalmente coincidieron en las categorías más importantes del fútbol argentino. Paulatinamente, con el pasar de los enfrentamientos, la disputa fue creciendo en intensidad, para transformarse en este duelo especial de nuestros días.

Aquellos primeros antecedentes:

image
Godoy Cruz y San Mart&iacute;n de San Juan, grandes rivales de nuestros tiempos

Godoy Cruz y San Martín de San Juan, grandes rivales de nuestros tiempos

La primera vez que Godoy Cruz y San Martín de San Juan se vieron las caras por los puntos fue en el Torneo del Interior de 1990, cuando el conjunto de la vecina provincia igualó 2 a 2 de visitante, y luego venció 2 a 1 para quedarse con la llave de la Primera Fase. En los siguientes cuatro años chocaron otras 6 veces más por la misma competencia.

Ambos volvieron a compartir categoría en 1995, ya en la vieja y recordada B Nacional. Si bien no hay un encuentro exacto que pueda marcar el inicio del clásico, sin dudas los 25 partidos que protagonizaron en los siguientes 10 años permitieron que la pica alcance un nivel más alto de lo normal para equipos de Mendoza y San Juan.

Las razones que convirtieron a Godoy Cruz y San Martín en clásico:

Godoy Cruz-San-Martín (SJ)-Copa Argentina.jpeg
El Expreso jugar&aacute; otra vez con San Mart&iacute;n

El Expreso jugará otra vez con San Martín

Es lógico e innegable que la respuesta está ahí. Si a la habitual pica entre las dos provincias (que atraviesa disciplinas, cultura, y hasta el mote de “la tierra del sol y el buen vino”), le sumás 33 partidos en 15 años, la rivalidad deportiva indefectiblemente crece hasta límites fuera de lo normal.

También se suma otro elemento clave para ambos: la diferencia de categorías respecto a su clásico histórico. Godoy Cruz no se cruzó más con Andes Talleres, y San Martín de San Juan padeció lo mismo con Juventud Alianza. Así, encontraron en el otro la chance perfecta para llenar ese vacío. Eso que los repelía también los reunía.

El paso del tiempo profundizó esta situación, cuando tras seis años de no medirse volvieron a chocar por la Primera División del Fútbol Argentino. Durante más de una década fueron los únicos Cuyanos en la elite de AFA, lo que cimentó que se adueñaran del clásico de Cuyo.

Los resultados inolvidables a lo largo de los 51 partidos que disputaron en los diversos escalafones del fútbol local, las peleas dentro y fuera de la cancha, y la competencia cara a cara por la supremacía de Cuyo nos regaló un clásico más. Uno que este domingo sumará otro capítulo de peso.

