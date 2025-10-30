30 de octubre de 2025 - 07:47

Trabajaba en el tendido eléctrico del trole, cayó desde 10 metros de altura y murió

Un operario de 56 años perdió la vida este miércoles por la noche en el cruce de calles San Martín Sur y Cipolletti, en Godoy Cruz.

&nbsp;Archivo / Los Andes

 Archivo / Los Andes

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 56 años murió este miércoles por la noche tras caer desde una altura de unos 10 metros mientras realizaba tareas en el tendido eléctrico de troles en Godoy Cruz.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 23.45, cuando un llamado al 911 alertó sobre la caída del trabajador en la intersección de San Martín Sur y Cipolletti.

Al llegar al lugar, personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) encontró a la víctima (R.A.C., de 56 años) tendida sobre la vía pública, mientras era asistida por sus compañeros.

Según el relato de un testigo, el operario se encontraba dentro de una caja elevadora, apoyado sobre una de las puertas, cuando, por causas que se investigan, perdió el equilibrio y cayó al suelo.

Médicos del SEC constataron el fallecimiento en el lugar. Se labraron actuaciones para establecer las circunstancias del accidente.

