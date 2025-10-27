27 de octubre de 2025 - 18:09

Aldosivi le pidió a la AFA evaluar la quita de puntos a Godoy Cruz Antonio Tomba

Se veía venir hace un par de días, al final se hizo realidad y Los "Tiburones" buscarán ganar puntos por secretaría

Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Aldosivi presentó este lunes un pedido formal ante el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino para que se evalúe una posible sanción a Godoy Cruz, luego de las declaraciones del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

El club marplatense considera que hubo un error de procedimiento en la devolución de los puntos que el “Tomba” había perdido por sanciones disciplinarias, según informó Doble Amarilla, por los partidos ante San Lorenzo en 2024 y Talleres en 2025.

El contexto del reclamo se ve atravesado también por las polémicas declaraciones de Cornejo, quien había criticado duramente a la AFA durante el cierre de campaña electoral: “La AFA es lo más representativo de la Argentina chanta. Cambian los descensos y las reglas. Godoy Cruz hoy no estaría en posición de descenso”.

“Estimado Cornejo, ¿en calidad de qué opina? Como gobernador debería estar feliz de tener tres clubes mendocinos en Primera. Pero entiendo que, más allá de su camaleónico estilo, opina siempre como hincha del Tomba”, replicó Javier Méndez Cartier, presidente de Excursionistas y cercano a Tapia.

De esta forma, Aldosivi queda expectante a la decisión que tome la AFA con Godoy Cruz, ya que el club de Mar del Plata se encuentra comprometido no solo con el descenso en la Tabla Anual, sino también con los promedios.

