23 de octubre de 2025 - 17:42

Barros Schelotto logró el premio a Mejor Técnico de Fútbol de la jornada

Obtuvo el galardón correspondiente a la decimotercera jornada del Clausura, porque clasificó a sus pupilos, para los play offs del certamen de fútbol

Fútbol. El director técnico de Vélez Sarsfield, Guillermo Barros Schelotto, el mejor coach de la fecha

Fútbol. El director técnico de Vélez Sarsfield, Guillermo Barros Schelotto, el mejor coach de la fecha

Foto:

NA
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

La cuenta oficial de la Liga Profesional de Fútbol reveló que Guillermo Barros Schelotto se quedó con el premio al Mejor DT de la Fecha 13 del Torneo Clausura 2025.

Leé además

La secuela de una película polaca que está disponible en Netflix.

La impensada película de acción sobre las mafias del fútbol que lidera en Netflix

Por Redacción Espectáculos
Un policía mostró su arma durante un partido de fútbol amateur en Salta.

Caos y tensión: un policía sacó su arma en medio de disturbios tras el final de un partido de fútbol

Por Redacción Policiales

“Guillermo es el Mejor DT de la jornada. Vélez Sarsfield ganó de visitante y se clasificó para la próxima instancia del Torneo Clausura”, manifestó la LPF en la descripción de su publicación.

En su último encuentro, el “Fortín” venció 2-0 a Sarmiento de Junín en el estadio Eva Perón, gracias a las conversiones del mediocampista ofensivo Manuel Lanzini y el extremo derecho Francisco Pizzini.

Tras este triunfo, el elenco de Liniers se quedó con el tercer puesto del Grupo B, con 25 unidades, y aseguró su lugar en los Playoffs.

El reconocimiento a Barros Schelotto llega en un momento clave para Vélez, que consolidó su funcionamiento colectivo y demostró solidez tanto en defensa como en ataque.

El equipo encontró regularidad bajo la conducción del “Mellizo”, quien realizó un gran trabajo para reordenar al plantel, potenciar individualidades y devolverle confianza a un grupo que hoy muestra identidad, intensidad y eficacia en los metros finales.

Con el pase a los Playoffs asegurado, el “Fortín” se perfila como uno de los equipos más competitivos de la fase final del Torneo Clausura. El desafío será sostener el nivel mostrado en el tramo decisivo del campeonato, donde la experiencia y la conducción de Barros Schelotto podrían marcar la diferencia en la lucha por el título.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Escándalo en la Liga Mendocina

Certificados truchos en la Liga Mendocina: los padres de jugadores podrán ser querellantes en la causa

Por Cristian Reta
Fútbol. El Bielsa Alemán: Jürgen Klopp

El entrenador de Fútbol Jürgen Klopp aseguró que no es lo mismo crecer en Argentina o Senegal que en Múnich

Por Gonzalo Tapia
Fútbol. El volante Leandro Paredes. 

Los jugadores de Fútbol que deben cuidarse para no perderse el superclásico

Por Gonzalo Tapia
Fútbol. Maher Carrizo una figura en crecimiento de Vélez para el país.

Maher Carrizo el jugador de Fútbol que dejó un emotivo mensaje tras caer en la final del Mundial

Por Gonzalo Tapia