Sindicato del Fútbol de España solicitó reubicar la Finalissima ante Argentina

Pese a los reclamos, la UEFA comunicó que por el momento “no se está considerando ninguna sede alternativa para ese importante partido de fútbol”.

Fútbol. La Finalissima entre Argentina y España seguirá por ahora en Qatar

Gonzalo Tapia

Fútbol. La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) publicó un comunicado en el que pidió modificar la sede del encuentro por motivos de seguridad y expresó su rechazo a disputar la Finalissima ante Argentina en el estadio Lusail de Qatar, prevista para el 27 de marzo, mientras persista la escalada bélica en Medio Oriente.

Se quejó el sindicato de futbolistas

El sindicato, principal entidad que representa a los jugadores profesionales en España, solicitó a la UEFA y a la CONMEBOL que reconsideren el escenario elegido para el cruce entre el campeón de la Copa América y el ganador de la Eurocopa.

“En ningún caso debe disputarse en una zona de conflicto para no poner en riesgo la integridad de nuestros compañeros”, afirmó la organización en el documento difundido en su sitio oficial.

La postura del gremio se suma a la advertencia que ya había realizado el entrenador del seleccionado español, Luis de la Fuente, quien días atrás sugirió la necesidad de buscar una alternativa si la situación regional no mejora. “La solución sería que mientras no se pueda jugar allí se busque otra sede si es posible. Creo que eso es un poco por donde va toda la negociación”, señaló el director técnico.

En su comunicado, la AFE también expuso los riesgos logísticos y de seguridad que implicaría disputar encuentros deportivos en regiones cercanas a zonas de ataques.

“No podemos obviar que muchos lugares son susceptibles de ser objetivos de misiles y cualquier espacio aéreo puede ser cerrado de un momento a otro y sin previo aviso, lo cual dejaría a los jugadores en una situación muy complicada”, advirtió la entidad.

El sindicato planteó además un cuestionamiento político y humanitario, al considerar contradictorio que se desarrollen eventos deportivos en áreas de tensión internacional mientras distintos gobiernos organizan evacuaciones de civiles.

“Resulta muy difícil de entender que, mientras diferentes gobiernos están procediendo a evacuar ciudadanos de zonas que pueden sufrir acciones bélicas, nuestros compañeros se desplacen a una de ellas para disputar un partido de fútbol”, agregó.

Pese a los reclamos, la UEFA comunicó el jueves que por el momento “no se está considerando ninguna sede alternativa”.

El organismo europeo mantiene la planificación original, aunque indicó que evaluará la situación hasta finales de la próxima semana antes de adoptar una decisión definitiva.

