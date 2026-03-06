6 de marzo de 2026 - 17:11

River se cansó y tomará una dura medida con representantes y juveniles

El Millonario tomó una determinación particular respecto al entorno de los jugadores de fútbol que integran sus filas.

Después del conflicto que desató la salida del juvenil Luca Scarlato, que emigró a Europa, River tomó una fuerte decisión respecto a su vínculo con representantes y familiares de sus jugadores, que regirá en todas las categorías, exceptuando Liga Profesional.

Según trascendió, el Millonario implementará un registro obligatorio de representantes para todos los futbolistas de sus divisiones juveniles tras el caso de Luca Scarlato, quien dejó el club para sumarse al Parma mediante la patria potestad. La medida se comunicó en la última reunión de la Comisión Directiva y busca reforzar el control sobre el entorno de los jugadores formados en Núñez para evitar situaciones similares en el futuro.

Luca Scarlato, la gota que rebalsó el vaso:

image
La joven promesa de River que emigró por patria potestad

La salida de Scarlato marcó un punto de inflexión en el club y también en el fútbol argentino. El juvenil rechazó firmar su primer contrato profesional y partió libre hacia Italia, aunque River alcanzó luego un acuerdo con el Parma para recibir una compensación económica y asegurarse un beneficio en una eventual transferencia futura, además del cobro por derechos de formación cercanos a los 130 mil euros.

En paralelo, la AFA respaldó a la institución con el compromiso de no convocar a selecciones juveniles a futbolistas que abandonen sus clubes bajo estas condiciones. Como respuesta, la dirigencia decidió crear una base de datos en la que cada jugador de las inferiores y su familia deberán registrar al representante que maneja su carrera.

La información se actualizará cada año para reflejar posibles cambios y también para evitar que un mismo agente concentre a numerosos juveniles dentro de la institución.

River declaró persona no grata a un representante, y cambia su política de cesiones:

image
Martín Guastadisegno tendrá prohibió el ingreso al Estadio Monumental

El club también adoptó una postura disciplinaria contra Martín Guastadisegno, agente vinculado a la salida del defensor. La Comisión Directiva lo declaró persona no grata y le prohibió el ingreso al Estadio Monumental, al River Camp y al predio de Cantilo, una restricción que alcanza a cualquier representante asociado a su agencia.

Además, River aprobó un nuevo criterio para los préstamos de juveniles: las cesiones serán, salvo excepciones estratégicas, sin opción de compra y con cláusula de repesca. Si el futbolista no suma minutos, el club podrá cancelar el préstamo antes de tiempo y buscarle otro destino para garantizar continuidad.

