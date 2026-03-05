River Plate se retira temporalmente del Comité Ejecutivo de la AFA y reclama transparencia en la toma de decisiones

El club anunció que no participará de las reuniones hasta que se mejoren los procedimientos de votación, tras polémicas decisiones s obre la suspensión de partidos y la clasificación para las copas internacionales.

El fútbol argentino vive un nuevo capítulo de tensión institucional. Este jueves, River Plate anunció mediante un comunicado oficial que no participará de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, a raíz de decisiones recientes sobre la suspensión de partidos y cambios en la clasificación para las competencias internacionales.

Según indicaron desde el club, la medida responde a “procesos menos claros que aquellos a los que River Plate está acostumbrado en el funcionamiento de su propia Comisión Directiva”, en referencia a cómo se llevan a cabo las votaciones en el Comité Ejecutivo.

Claudio "Chiqui" Tapia Claudio "Chiqui" Tapia presidente de AFA. Gentileza Una postura histórica River destacó que, si bien respalda algunas acciones de la AFA -como la defensa del régimen de aportes previsionales vigente y el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro- considera necesario mejorar la organización y transparencia de los torneos. En ese sentido, el club insistió en la importancia de “consolidar una competencia profesional con un torneo de 20 equipos, acompañado por una generación de recursos que permita el crecimiento del conjunto de los clubes que integran nuestro fútbol”.

No es la primera vez que el club toma distancia de la AFA. En 2016, durante la presidencia de Rodolfo D’Onofrio, River también dejó de participar de las reuniones del Comité Ejecutivo y renunció a la vicepresidencia que le correspondía por estatuto.