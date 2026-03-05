5 de marzo de 2026 - 19:10

Un tridente argentino en Melbourne: Colapinto, Varrone y Colnaghi

Desde Australia, Franco Colapinto celebró las oportunidades que el automovilismo ofrece hoy en Argentina y destacó el papel de los jóvenes pilotos que lo acompañan en Fórmula 2 y Fórmula 3.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Desde Melbourne, Australia, Franco Colapinto se prepara para su primera temporada como piloto titular en la Fórmula 1 con Alpine F1 Team y destacó el avance del deporte motor en Argentina. El joven piloto se refirió al «tridente» nacional que lo acompaña en las categorías inferiores, con Nicolás Varrone en Fórmula 2 y Matthia Colnaghi en Fórmula 3, y aseguró sentirse orgulloso de la repercusión que su llegada a la F1 generó en su país.

“Es increíble cómo el deporte creció en Argentina y cuántas oportunidades están recibiendo los pilotos después de que yo llegué a la Fórmula 1. Es algo muy especial y me hace sentir orgulloso”, afirmó Colapinto.

Franco Colapinto uno de los más requeridos por los fanáticos y fanáticas en la previa del primer GP.

Inspiración para las nuevas generaciones

El piloto también remarcó la importancia de que el automovilismo argentino siga desarrollándose y ofreciendo oportunidades a los jóvenes talentos: “Ver que los chicos pueden llegar a la Fórmula 4 y avanzar hasta la F3 o F2 es emocionante. Yo no tuve tantas oportunidades al principio, pero trabajé muy duro para llegar a donde estoy hoy. Que se abran estas puertas para la gente de Argentina y Sudamérica me llena de felicidad y entusiasmo por el futuro”.

Franco Colapinto, mate en mano y gorrita de Boca.

Desafíos para los latinoamericanos en la F1

Al hablar de la posibilidad de un campeón latinoamericano en la Fórmula 1, Colapinto admitió que “es difícil para los latinos llegar a la cima”. Aun así, se mostró optimista sobre su propio rendimiento y el del equipo Alpine para 2026: “La F1 es una competencia de autos y de rendimiento. Nuestro objetivo es volver a lo más alto. Tuvimos un año bajo en 2025, pero estamos trabajando para mejorar y luchar por la punta nuevamente”.

Objetivo 2026: Alpine entre los líderes

Colapinto enfatizó que el equipo apunta a aumentar el rendimiento y volver a ser competitivo frente a los mejores: “Siempre estamos intentando ganar y vamos a trabajar muy duro para llevar a Alpine de vuelta a lo más alto. Ese es nuestro objetivo: crecer, mejorar y estar en la pelea por los primeros puestos”.

