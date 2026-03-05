River mostró cómo fue el primer día de Coudet como entrenador del plantel

El ciclo de Eduardo Coudet como entrenador de River Plate comenzó oficialmente con una jornada cargada de gestos simbólicos, presentación ante el plantel y su primera práctica al frente del equipo . El club difundió un video que resume los principales momentos del debut del técnico en el predio de Ezeiza .

Riquelme está feliz: Boca llegó a un acuerdo con Lescano y ahora deberá negociar con Argentinos Juniors

Arbeloa pidió paciencia con Mastantuono y defendió a los jóvenes del Real Madrid tras la expulsión

La filmación muestra al flamante DT en distintas escenas de su llegada al club que lo tuvo como futbolista entre 1999 y 2002. E l recorrido comenzó con las fotos protocolares en el vestuario, donde posó con camisetas históricas de su etapa como jugador y se permitió algunos comentarios distendidos mientras interactuaba con el fotógrafo.

“Como que no quedo nunca sentado así”, bromeó Coudet mientras aguardaba la toma . Minutos después, al ver una imagen de sus años como futbolista del club, sumó otra humorada: “Como mil arrugas más tengo”.

En el vestuario también revisó parte del material histórico del club y encontró camisetas con el número 8 que utilizó durante su paso por el equipo. “Estas las tiene mi mamá, eh. Las tiene guardadas mi mamá esas”, comentó entre risas.

Antes de su primer contacto con el plantel, el entrenador se encontró con dos figuras vinculadas al club: Alejandro Domínguez y David Trezeguet, actual embajador institucional de la entidad. Luego encabezó su conferencia de presentación junto al presidente Stefano Di Carlo y el secretario deportivo Enzo Francescoli.

En ese contexto, tanto la dirigencia como el propio entrenador remarcaron la importancia del respaldo de los hinchas en el comienzo de esta nueva etapa. “Necesitamos unión, necesitamos estar juntos. Comienza un lindo camino con mucha ilusión”, fue uno de los mensajes que dejó Coudet.

image Eduardo Coudet Gentileza.

Primer entrenamiento y mensaje a los jugadores

Tras la presentación formal, el técnico se trasladó al River Camp para encontrarse por primera vez con los futbolistas y conducir su primer entrenamiento. Allí saludó uno por uno a los integrantes del plantel antes de ofrecer una breve charla inicial.

“Estoy con muchas ganas y mucha ilusión. Estoy convencido de todos ustedes, por eso estoy acá”, expresó ante los jugadores, antes de trasladar la conversación al campo de juego para iniciar la práctica.

Las imágenes del entrenamiento mostraron a un Coudet activo y atento a cada movimiento, siguiendo de cerca los ejercicios y marcando indicaciones constantes. “Eso es, buena, eso es”, repitió en varias ocasiones mientras observaba los trabajos con una pelota en la mano.

Durante su presentación, el entrenador también dejó clara su idea de competencia interna dentro del plantel. “Desde el primer día que dirijo no miro documentos, nacionalidades ni edades. Juega el que mejor está o el que necesitemos en ese momento”, explicó.

image Eduardo Coudet Gentileza.

Debut oficial y objetivos de su ciclo

El nuevo ciclo en River comenzará oficialmente el jueves 12 de marzo, cuando el equipo visite a Huracán en Parque Patricios. Será el primer partido del técnico en un contexto de renovación deportiva y con el objetivo de volver a pelear por títulos a nivel local e internacional.

En paralelo, el entrenador también definió su nuevo cuerpo técnico. Damián Musto será su principal asistente, mientras que el área física estará a cargo de Guido Cretari y Octavio Manera. El análisis táctico continuará bajo la responsabilidad de Carlos Miguel Fernández.

Dentro de la estructura del club se mantendrán además Marcelo Barovero como entrenador de arqueros del plantel profesional y Tato Montes en el trabajo formativo para ese puesto en las divisiones inferiores.