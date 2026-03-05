Riquelme está feliz: Boca llegó a un acuerdo con Lescano y ahora deberá negociar con Argentinos Juniors

Es un hecho que, ni bien el Globo formalice la cesión del juvenil Natanael Samaniego a Paraguay (tiene programado viajar en las próximas horas), Blondel dejará La Bombonera y se mudará al Ducó. Eso le dará vía libre a Boca para intentar cerrar al zurdo de 24 años, jugador que fue ofrecido y con el que ya llegaron a un acuerdo mediante su represneante.
Lescano es un nombre que viene siendo presentado en las oficinas de La Bombonera en reiteradas oportunidades en los últimos mercados y que a Juan Román Riquelme lo seduce, sobre todo porque puertas adentro entienden que les falta un volante creativo que una piezas. En ese sentido, con tiempo hasta el 10 de marzo, la dirigencia se jugará todas sus fichas para buscar torcer la firme postura del presidente Cristian Malaspina y comprarle a una de sus figuras.
Es que el máximo dirigente del Bicho se expresó sin filtro en las últimas horas sobre los rumores de que el Xeneize ya preguntó condiciones para intentar incorporar al zurdo y explicó que "con la situación contractual que tenemos con Gimnasia, a Argentinos no le conviene vender a Lescano".
El punto al que hace referencia es que el Bicho posee la mitad del pase de Lescano, que en su momento compró por 2 millones de dólares, mientras que la otra parte le corresponde a Gimnasia La Plata.
"El Pipa es un jugador importante y tiene contrato hasta 2029. Para Argentinos es muy difícil venderlo en la situación que estamos hoy: cualquier ecuación económica que hagamos no nos sirve; con el dinero que nos quedaría sería difícil reemplazarlo", manifestó con firmeza.
Ante esta postura rígida sobre la posibilidad de desprenderse de su capitán y dejarlo ir a un competidor directo como Boca, en Brandsen 805 saben que la tendrán difícil para convencerlo, pero están dispuestos a intentarlo en esta ventana de cinco días. A contrarreloj.