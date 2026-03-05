Riquelme está feliz: Boca llegó a un acuerdo con Lescano y ahora deberá negociar con Argentinos Juniors

Con la salida de Blondel, la dirigencia de Boca encabezada por Riquelme tiene solo cinco días para abrochar al volante de Argentinos Juniors.

Consumada una victoria tan holgada como necesaria ante Lanús para volver a respirar en el Torneo Apertura, luego de una racha adversa que hizo tambalear al ciclo de Claudio Úbeda, el foco en Boca este jueves virará desde lo futbolístico hacia el mercado de pases.

¿Por qué? Está todo diagramado para que Lucas Blondel pase a Huracán oficialmente y, a partir de hoy, la dirigencia del Xeneize utilizará todos los recursos de negociación a mano para intentar abrochar, en tiempo récord, al gran objetivo con el cupo que se le abrirá: Alan Lescano. Aunque sonaron Hernán López Muñoz y Sebastián Villa como opciones, el elegido es el capitán de Argentinos.

HCqmNHQbYAAhGiu Lucas Blondel: de Boca a Huracán Es un hecho que, ni bien el Globo formalice la cesión del juvenil Natanael Samaniego a Paraguay (tiene programado viajar en las próximas horas), Blondel dejará La Bombonera y se mudará al Ducó. Eso le dará vía libre a Boca para intentar cerrar al zurdo de 24 años, jugador que fue ofrecido y con el que ya llegaron a un acuerdo mediante su represneante.

Lescano es un nombre que viene siendo presentado en las oficinas de La Bombonera en reiteradas oportunidades en los últimos mercados y que a Juan Román Riquelme lo seduce, sobre todo porque puertas adentro entienden que les falta un volante creativo que una piezas. En ese sentido, con tiempo hasta el 10 de marzo, la dirigencia se jugará todas sus fichas para buscar torcer la firme postura del presidente Cristian Malaspina y comprarle a una de sus figuras.

Es que el máximo dirigente del Bicho se expresó sin filtro en las últimas horas sobre los rumores de que el Xeneize ya preguntó condiciones para intentar incorporar al zurdo y explicó que "con la situación contractual que tenemos con Gimnasia, a Argentinos no le conviene vender a Lescano".