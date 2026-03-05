5 de marzo de 2026 - 17:13

Riquelme está feliz: Boca llegó a un acuerdo con Lescano y ahora deberá negociar con Argentinos Juniors

Con la salida de Blondel, la dirigencia de Boca encabezada por Riquelme tiene solo cinco días para abrochar al volante de Argentinos Juniors.

Cada vez más cerca. Pipa Lescano a un paso de convertirse en jugador de Boca.&nbsp;

Cada vez más cerca. Pipa Lescano a un paso de convertirse en jugador de Boca. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

el aplausometro de la gente en la formacion de boca ante gimnasia y esgrima

El aplausómetro de la gente en la formación de Boca ante Gimnasia y Esgrima

Por Nicolás Salas
Polémica en el VAR con Pablo Dóvalo, que anuló un gol de Boca

Polémica con el VAR: a Boca le anularon el gol de Bareiro por offside

Por Nicolás Salas
HCqmNHQbYAAhGiu

Lucas Blondel: de Boca a Huracán

Es un hecho que, ni bien el Globo formalice la cesión del juvenil Natanael Samaniego a Paraguay (tiene programado viajar en las próximas horas), Blondel dejará La Bombonera y se mudará al Ducó. Eso le dará vía libre a Boca para intentar cerrar al zurdo de 24 años, jugador que fue ofrecido y con el que ya llegaron a un acuerdo mediante su represneante.

Lescano es un nombre que viene siendo presentado en las oficinas de La Bombonera en reiteradas oportunidades en los últimos mercados y que a Juan Román Riquelme lo seduce, sobre todo porque puertas adentro entienden que les falta un volante creativo que una piezas. En ese sentido, con tiempo hasta el 10 de marzo, la dirigencia se jugará todas sus fichas para buscar torcer la firme postura del presidente Cristian Malaspina y comprarle a una de sus figuras.

Es que el máximo dirigente del Bicho se expresó sin filtro en las últimas horas sobre los rumores de que el Xeneize ya preguntó condiciones para intentar incorporar al zurdo y explicó que "con la situación contractual que tenemos con Gimnasia, a Argentinos no le conviene vender a Lescano".

El punto al que hace referencia es que el Bicho posee la mitad del pase de Lescano, que en su momento compró por 2 millones de dólares, mientras que la otra parte le corresponde a Gimnasia La Plata.

"El Pipa es un jugador importante y tiene contrato hasta 2029. Para Argentinos es muy difícil venderlo en la situación que estamos hoy: cualquier ecuación económica que hagamos no nos sirve; con el dinero que nos quedaría sería difícil reemplazarlo", manifestó con firmeza.

Ante esta postura rígida sobre la posibilidad de desprenderse de su capitán y dejarlo ir a un competidor directo como Boca, en Brandsen 805 saben que la tendrán difícil para convencerlo, pero están dispuestos a intentarlo en esta ventana de cinco días. A contrarreloj.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Lanús - Boca, por la Liga Profesional

Triunfo reparador: Boca goleó a Lanús y enterró los fantasmas de la salida de su DT

Por Redacción Deportes
La mama de Tomás Aranda, figura de Boca, en la cancha de Lanús. Emocionada hasta las lágrimas. 

Video: la emoción de la mamá de Tomás Aranda, el juvenil de Boca que la rompió ante Lanús

Por Redacción Deportes
Claudio Úbeda, el DT de Boca

Claudio Úbeda se juega el puesto ante Lanús, y pateó el tablero con la formación

Por Redacción Deportes
Orden, fe y carácter: la receta de Gimnasia y Esgrima para sumar ante Boca

Gimnasia y Esgrima de Mendoza hizo historia en la Bombonera: el sueño de Paredes y la noche especial de Simoni

Por Nicolás Salas