28 de febrero de 2026 - 19:01

Polémica con el VAR: a Boca le anularon el gol de Bareiro por offside

En una ráfaga, el Xeneize había dado vuelta el resultado ante Gimnasia y Esgrima. Sin embargo, el árbitro lo dejó sin efecto con la ayuda de la tecnología.

Polémica en el VAR con Pablo Dóvalo, que anuló un gol de Boca

Polémica en el VAR con Pablo Dóvalo, que anuló un gol de Boca

Foto:

TNT
Los Andes | Nicolás Salas
Por Nicolás Salas

Leé además

Muchos cambios en las reglas para el próximo Mundial 2026.

Mundial 2026: se conocieron las 13 nuevas reglas que se implementarán por parte de la IFAB

Por Redacción Deportes
El ciclista mendocino brilla en el Campeonato Parapanamericano y se consolida como una de las grandes figuras de la Selección Argentina.

Ciclismo: Federico Ambrossi brilla en Brasil y sumó un nuevo título continental para Mendoza y Argentina

Por Sergio Faria

El gol anulado a Boca por offside:

Embed

Sin embargo, allí se dio la intervención del juez asistente de video revisión Nicolás Lamolinal, que llamó desde la cabina del VAR al árbitro Pablo Dóvalo para indicarle que debía revisarse una posición adelantada en el comienzo de la acción y un posible penal a favor de Gimnasia.

La pena máxima a favor del Lobo quedó rápidamente descartada, al observar que no existió falta sobre el delantero Agustín Módica cuando Agustín Marchesín ganó en las alturas. Un problema menos para el Xeneize.

Así fue la comunicación de Dóvalo sobre la anulación del gol de Boca:

Embed

Sin embargo, el gol fue anulado por lo que aconteció en la continuidad de la jugada. La comunicación del árbitro principal fue que en el desarrollo de la acción hubo posición indebida del número 16 Miguel Merentiel. Si bien es cierto que existió offside, el mismo no fue del uruguayo sino de Lucas Janson, evidenciando el error del juez del encuentro a la hora de la comunicación al estadio.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Gimnasia tuvo presencia encubierta en La Bombonera: A todos lados

Gimnasia tuvo presencia encubierta en La Bombonera: "A todos lados"

Por Nicolás Salas
San Martín de Tucumán - Deportivo Maipú, por la Primera Nacional

Deportivo Maipú y una visita de riesgo ante San Martín de Tucumán: hora, TV, formaciones

Por Redacción Deportes
El delantero de la Selección Argentina volvió al gol en la Liga Española.

Nuevo gol de Julián Álvarez que ilusiona al Atlético Madrid y a la Selección Argentina

Por Redacción Deportes
El Huevo Acuña desmintió los conflictos con el Muñeco Gallardo.

Marcos Acuña rompió el silencio y negó conflictos tras la salida de Marcelo Gallardo

Por Sergio Faria