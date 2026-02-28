Mundial 2026: se conocieron las 13 nuevas reglas que se implementarán por parte de la IFAB

La International Football Association Board (IFAB) oficializó una serie de cambios en el reglamento que comenzarán a regir de manera obligatoria desde el 1 de julio y que tendrán su estreno a gran escala en el Mundial 2026 , cuyo inicio está previsto para el 11 de junio . Las modificaciones fueron ratificadas tras la 140ª Reunión General Anual del organismo.

En términos generales, las reformas buscan agilizar el desarrollo de los partidos y desalentar las maniobras destinadas a hacer tiempo cuando un equipo está en ventaja. Además, se amplían las facultades del VAR , algunas de las cuales ya se venían aplicando recientemente en el fútbol argentino.

Luego de la implementación de la cuenta regresiva para que los arqueros liberen el balón, la medida se extenderá ahora a los saques laterales y a los saques de arco. Si el árbitro considera que la ejecución se demora de manera excesiva o intencional, pondrá en marcha una cuenta de cinco segundos.

En caso de que el tiempo llegue a cero sin que se realice el saque de meta, se concederá tiro de esquina al rival . Para los laterales, si no se ejecutan dentro del plazo, la posesión pasará automáticamente al equipo contrario.

También habrá un límite temporal para las sustituciones : una vez que el cuarto árbitro exhiba el cartel electrónico, el futbolista reemplazado dispondrá de diez segundos para abandonar el campo . Si excede ese lapso, el jugador que debe ingresar tendrá que esperar un minuto antes de poder entrar.

Nuevas atribuciones para el VAR

El sistema de videoarbitraje ampliará su margen de intervención. A partir de ahora, podrá actuar en situaciones vinculadas a expulsiones por segunda amarilla cuando exista un error manifiesto. Asimismo, estará habilitado para corregir fallos en la concesión de tiros de esquina y para advertir al árbitro si sanciona al jugador equivocado, incluso cuando el error involucre a futbolistas de distintos equipos.

Hasta el momento, la llamada “confusión de identidad” solo se contemplaba cuando el fallo afectaba a integrantes del mismo conjunto. Con la nueva disposición, el VAR podrá alertar, por ejemplo, si se amonesta a un jugador cuando en realidad la infracción fue cometida por un adversario.

En análisis, la llamada “Ley Vinícius”

Por otra parte, la IFAB informó que estudia implementar medidas para sancionar a los futbolistas que se cubran la boca al dirigirse a rivales o árbitros durante el partido. La iniciativa surge tras episodios recientes en el fútbol europeo y busca evitar situaciones polémicas o de difícil comprobación en el intercambio verbal dentro del campo de juego.

Los 13 cambios de reglas para el Mundial 2026

1. Límite en laterales: Cuenta regresiva de 5 segundos; si se excede, el saque pasa al equipo contrario.

2. Límite en saques de arco: Cuenta regresiva de 5 segundos; si se retrasa, se concederá un tiro de esquina al rival.

3. Cambios cronometrados: El jugador que sale tiene 10 segundos para abandonar la cancha. Si no lo hace, el jugador que entra deberá esperar 1 minuto con el balón en juego para poder ingresar.

4. Atención médica: Si un jugador es evaluado o tratado en el campo, deberá salir y permanecer fuera durante 1 minuto (con el reloj en marcha) tras la reanudación del juego.

5. Segunda amarilla: El VAR ahora puede intervenir en tarjetas rojas que deriven de una segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta.

6. Confusión de identidad: El VAR puede corregir al árbitro si este le muestra una tarjeta (amarilla o roja) al jugador equivocado.

7. Tiros de esquina: El VAR puede avisar si se pitó un córner de forma clara y errónea, siempre que la revisión sea inmediata y no retrase el juego.

8. Regla 3 (Los Jugadores): Se aumentan a 8 los cambios permitidos en amistosos de selecciones absolutas ‘A’ (con opción a extenderlo a 11 si hay acuerdo mutuo).

9. Regla 4 (El equipamiento): Se permite el uso de artículos no peligrosos siempre que estén bien cubiertos.

10. Regla 5 (El árbitro): Se habilita el uso de cámaras corporales (bodycams) para los árbitros, sujeto a la decisión de la competición.

11. Regla 8 (Inicio y reanudación): Se aclara que, en un balón a tierra, la pelota se considera perdida para el equipo que habría mantenido o ganado la posesión si no se hubiera detenido el juego.

12. Reglas 10 y 14 (Penales): Se incorpora la aclaración oficial de cómo proceder ante un doble toque accidental por parte del lanzador del penal.

13. Regla 12 (Faltas e Incorrecciones): Si se aplica la ley de la ventaja en una “ocasión manifiesta de gol” (DOGSO) y la jugada termina en gol, el infractor ya no será amonestado, puesto que la falta no evitó el gol final.