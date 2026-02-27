27 de febrero de 2026 - 19:52

El argentino que brilla en Francia y quiere ir al mundial con la Selección Argentina

El joven delantero es el goleador de su equipo, que se prende en la cima de la tabla. La Selección argentina sigue de cerca su caso a tres meses de la cita mundialista.

El jugador incluso marcó de chilena por la Europa League.

El jugador incluso marcó de chilena por la Europa League.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Si hablamos de buenas actuaciones en el último tiempo, no podemos dejar afuera al argentino Joaquín Panichelli, delantero surgido de River que actualmente rompe las redes en la Ligue 1 de Francia. Cabe mencionar que el argentino lleva 13 goles en esta temporada y es el máximo artillero del Estrasburgo.

Leé además

Asumió Rob Jetten como primer ministro de los Países Bajos y el jugador de hockey argentino, Nicolás Keenan, tendrá el rol de Primer Caballero.

Rob Jetten asumió como primer ministro de los Países Bajos con un "Primer Caballero" argentino

Por Redacción Mundo
Se trata de piezas protegidas por leyes internacionales que fueron detectadas en el paso del sur de Mendoza 

Un argentino quiso contrabandear a Chile valiosos fósiles paleontológicos

Por Redacción Policiales

A poco tiempo del Mundial, menos de tres meses, la Selección Argentina no tiene definida su lista para el Mundial 2026. El delantero, que ya jugó en España, Francia y Argentina, viene demostrando que se supera semana a semana en lo futbolístico, algo que tienta a Lionel Scaloni a citarlo en un puesto más que competido.

image
El delantero se gan&oacute; su lugar r&aacute;pidamente en el Estrasburgo.

El delantero se ganó su lugar rápidamente en el Estrasburgo.

El gol que suma a la cuenta personal del argentino

El delantero definió con una exquisitez admirable ante el Lens, uno de los punteros del campeonato, y además se aprovecha bien de estas situaciones. El jugador es muy hábil y polifuncional, pese a tener la corpulencia de un 9 clásico: sale del área y puede jugar con ambos extremos. Es difícil para los defensores rivales ganarle la posesión de la pelota.

Gracias a sus actuaciones, el Atlético Madrid estaría interesado en hacerse con el jugador para que comparta equipo con Julián Álvarez, el argentino que milita en el club de Simeone. Además, no es el único club que lo sigue, ya que el Chelsea de la Premier League está en busca de un delantero y Panichelli asoma como una variante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2027477075766968370&partner=&hide_thread=false

La buena temporada de Panichelli en Francia

Joaquín Panichelli volvió a sumar ante el Lens y ratificó su gran presente en la Ligue 1, acumula 13 goles en la temporada con el RC Strasbourg, además de varias asistencias.Estas estadísticas lo consolidan como el máximo artillero del equipo. Incluso le convirtió al PSG, con un doblete en un vibrante 3-3 que elevó su nombre en Francia. Sus actuaciones no pasan desapercibidas y ya disputó minutos con la Selección Argentina, donde el cuerpo técnico lo sigue de cerca de cara al Mundial 2026.

El impacto que genera su rendimiento invita a comparaciones con el mejor momento de Lisandro López en el Olympique de Lyon, un delantero argentino determinante en Francia, con presencia física, movilidad y capacidad para marcar diferencias en partidos grandes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2022732423457308810&partner=&hide_thread=false

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El 5 a 1 a Boca en La Bombonera, un hito en la historia de Gimnasia y Esgrima

Inolvidable: el día que Gimnasia y Esgrima goleó 5 a 1 a Boca en La Bombonera

Por Emanuel Cenci
El programa Ídolas del futuro se lleva a cabo en Mendoza.

Ídolas del futuro: el fútbol femenino de Mendoza se proyecta a las grandes ligas

Por Redacción Deportes
Boca - Gimnasia y Esgrima, por la Liga Profesional

Boca y Gimnasia y Esgrima animan un partido de alto voltaje: hora, TV, formaciones

Por Redacción Deportes
El Estadio Malvinas Argentinas será el escenario de Deportivo Maipú - Godoy Cruz

Confirmado: Deportivo Maipú - Godoy Cruz se disputará en el Malvinas Argentinas

Por Emanuel Cenci