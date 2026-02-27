El argentino que brilla en Francia y quiere ir al mundial con la Selección Argentina

El joven delantero es el goleador de su equipo, que se prende en la cima de la tabla. La Selección argentina sigue de cerca su caso a tres meses de la cita mundialista.

Si hablamos de buenas actuaciones en el último tiempo, no podemos dejar afuera al argentino Joaquín Panichelli, delantero surgido de River que actualmente rompe las redes en la Ligue 1 de Francia. Cabe mencionar que el argentino lleva 13 goles en esta temporada y es el máximo artillero del Estrasburgo.

A poco tiempo del Mundial, menos de tres meses, la Selección Argentina no tiene definida su lista para el Mundial 2026. El delantero, que ya jugó en España, Francia y Argentina, viene demostrando que se supera semana a semana en lo futbolístico, algo que tienta a Lionel Scaloni a citarlo en un puesto más que competido.

image El delantero se ganó su lugar rápidamente en el Estrasburgo. Gentileza El gol que suma a la cuenta personal del argentino El delantero definió con una exquisitez admirable ante el Lens, uno de los punteros del campeonato, y además se aprovecha bien de estas situaciones. El jugador es muy hábil y polifuncional, pese a tener la corpulencia de un 9 clásico: sale del área y puede jugar con ambos extremos. Es difícil para los defensores rivales ganarle la posesión de la pelota.

Gracias a sus actuaciones, el Atlético Madrid estaría interesado en hacerse con el jugador para que comparta equipo con Julián Álvarez, el argentino que milita en el club de Simeone. Además, no es el único club que lo sigue, ya que el Chelsea de la Premier League está en busca de un delantero y Panichelli asoma como una variante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2027477075766968370&partner=&hide_thread=false Panichelli me fait penser à Lisandro Lopez prime . le but qu’il vien de mettre face à Lens pic.twitter.com/YfAZBbyXYJ — CHAKAL69 (@oumarchkl69) February 27, 2026 La buena temporada de Panichelli en Francia Joaquín Panichelli volvió a sumar ante el Lens y ratificó su gran presente en la Ligue 1, acumula 13 goles en la temporada con el RC Strasbourg, además de varias asistencias.Estas estadísticas lo consolidan como el máximo artillero del equipo. Incluso le convirtió al PSG, con un doblete en un vibrante 3-3 que elevó su nombre en Francia. Sus actuaciones no pasan desapercibidas y ya disputó minutos con la Selección Argentina, donde el cuerpo técnico lo sigue de cerca de cara al Mundial 2026.