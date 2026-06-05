Nicolás Varrone con un mal viernes en Mónaco

La cuarta fecha del campeonato de Fórmula 2 se disputa en el principado y Nicolás Varrone quedó al debe con su actuación

A Nicolás Varrone no le fue bien en la previa de la gran carrera final de cuarta fecha de GP de Mónaco en Fórmula 2

El piloto argentino Nicolás Varrone de la escudería Van Amersfoort Racing no tuvo una buena actuación y terminó decimosexto en la clasificación del Gran Premio de Mónaco, correspondiente a la cuarta fecha del campeonato de Fórmula 2.

Varrone, que atraviesa su primera temporada en la categoría, registró un mejor tiempo de 1:21,819, para terminar a casi un segundo del poleman, que fue el brasilero Rafael Camara (Invicta Racing) gracias a su registro de 1:20,923.

¿Cómo le ha ido a Varrone este año? En lo que va de la temporada, Varrone sumó 14 puntos gracias a cuarto puesto conseguido en la carrera sprint del GP de Miami y al sexto cosechado en la carrera principal del GP de Canadá, para ubicarse decimotercero en el campeonato que tiene como líder al italiano Gabriele Mini (MP Motorsport).