5 de junio de 2026 - 18:50

Nicolás Varrone con un mal viernes en Mónaco

La cuarta fecha del campeonato de Fórmula 2 se disputa en el principado y Nicolás Varrone quedó al debe con su actuación

A Nicolás Varrone no le fue bien en la previa de la gran carrera final de cuarta fecha de GP de Mónaco en Fórmula 2

A Nicolás Varrone no le fue bien en la previa de la gran carrera final de cuarta fecha de GP de Mónaco en Fórmula 2

Foto:

Gentileza

El piloto argentino Nicolás Varrone de la escudería Van Amersfoort Racing no tuvo una buena actuación y terminó decimosexto en la clasificación del Gran Premio de Mónaco, correspondiente a la cuarta fecha del campeonato de Fórmula 2.

Leé además

Rugby. Marcos Moneta corre a marcar un try en el partido, que Argentina venció a su similar de Alemania

Las selecciones de rugby de Argentina iniciaron la acción en Bordeaux

Por Gonzalo Tapia
Kendry Páez portará el número 10 de Ecuador en el Mundial 2026. 

Mundial 2026: La lista completa de los 48 futbolistas que usarán la camiseta número 10

Por Redacción Deportes

Varrone, que atraviesa su primera temporada en la categoría, registró un mejor tiempo de 1:21,819, para terminar a casi un segundo del poleman, que fue el brasilero Rafael Camara (Invicta Racing) gracias a su registro de 1:20,923.

¿Cómo le ha ido a Varrone este año?

En lo que va de la temporada, Varrone sumó 14 puntos gracias a cuarto puesto conseguido en la carrera sprint del GP de Miami y al sexto cosechado en la carrera principal del GP de Canadá, para ubicarse decimotercero en el campeonato que tiene como líder al italiano Gabriele Mini (MP Motorsport).

La actividad en la Fórmula 2 continuará este sábado con la carrera sprint, que está programada para las 9.15 (hora de Argentina).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

boca acelera las negociaciones y esta cerca de confirmar a su nuevo entrenador

Boca acelera las negociaciones y está cerca de confirmar a su nuevo entrenador

Por Redacción Deportes
La familia Maradona despidió al Indio Solari con una frase contundente:

La familia Maradona despidió al Indio Solari con una frase contundente: "No corresponde hablar"

Por Emanuel Cenci
El emotivo mensaje que el Indio Solari no se animó a mandarle a Lionel Messi

El emotivo mensaje que el Indio Solari no se animó a mandarle a Lionel Messi: "Te merecés una buena vida"

Por Emanuel Cenci
El Indio Solari, una figura que está presente en todos los estadios de Mendoza

Música y tablón: el Indio Solari, dueño de las frases que mejor explicaron nuestra pasión

Por Emanuel Cenci