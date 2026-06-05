Nicolás Varrone con un mal viernes en Mónaco

El piloto argentino Nicolás Varrone de la escudería Van Amersfoort Racing no tuvo una buena actuación y terminó decimosexto en la clasificación del Gran Premio de Mónaco, correspondiente a la cuarta fecha del campeonato de Fórmula 2.
La cuarta fecha del campeonato de Fórmula 2 se disputa en el principado y Nicolás Varrone quedó al debe con su actuación
El piloto argentino Nicolás Varrone de la escudería Van Amersfoort Racing no tuvo una buena actuación y terminó decimosexto en la clasificación del Gran Premio de Mónaco, correspondiente a la cuarta fecha del campeonato de Fórmula 2.
Varrone, que atraviesa su primera temporada en la categoría, registró un mejor tiempo de 1:21,819, para terminar a casi un segundo del poleman, que fue el brasilero Rafael Camara (Invicta Racing) gracias a su registro de 1:20,923.
Luego de esta discreta clasificación, el argentino tendrá que realizar una muy buena carrera sprint y principal si quiere sumar puntos este fin de semana.
En lo que va de la temporada, Varrone sumó 14 puntos gracias a cuarto puesto conseguido en la carrera sprint del GP de Miami y al sexto cosechado en la carrera principal del GP de Canadá, para ubicarse decimotercero en el campeonato que tiene como líder al italiano Gabriele Mini (MP Motorsport).
La actividad en la Fórmula 2 continuará este sábado con la carrera sprint, que está programada para las 9.15 (hora de Argentina).