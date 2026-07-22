La AFA emitió un comunicado donde negó el secuestro de dispositivos a Claudio Tapia

La institución calificó como "absolutamente falsa" la información sobre el secuestro de teléfonos celulares y aclaró que la justicia estadounidense no ha emitido requerimientos contra sus autoridades.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió este miércoles un comunicado para desmentir versiones periodísticas que aseguraban que la justicia de los Estados Unidos había incautado teléfonos celulares al presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, y a otros directivos antes de su regreso al país tras acompañar a la Selección argentina.

A través de su descargo oficial, la entidad calificó la información difundida como "absolutamente falsa" y aclaró que los documentos judiciales citados en diversos medios no están dirigidos a las autoridades de la institución.

Según explicó la AFA, la citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida corresponde a un tercero ajeno a la organización, quien fue convocado a comparecer ante un Gran Jurado y, eventualmente, aportar documentación vinculada con distintas personas, entre las que se mencionan a dirigentes de la entidad.

En este sentido, el organismo remarcó que "ni Claudio Tapia ni el tesorero de la asociación, Pablo Toviggino, han sido citados a declarar ni han recibido requerimientos judiciales de carácter personal".

Asimismo, la AFA fue enfática al negar cualquier medida de secuestro de bienes, señalando que la citación mencionada "no impone obligación procesal alguna" ni registra diligencias de incautación de computadoras o teléfonos pertenecientes a sus directivos.