2 de mayo de 2026 - 15:08

Nicolás Varrone fue cuarto en la Sprint de Miami y sumó sus primeros puntos en F2

El piloto argentino de 25 años tuvo una actuación sólida, peleó por el podio y cerró un gran resultado en una carrera que se definió en la última vuelta, en el Gran Premio de Miami.

Nico completó una excelente actuación en la carrera Sprint de la Fórmula 2&nbsp;y terminó en el cuarto puesto en el Gran Premio de Miami. El argentino largó en la&nbsp;quinta ubicación.

Nico completó una excelente actuación en la carrera Sprint de la Fórmula 2 y terminó en el cuarto puesto en el Gran Premio de Miami. El argentino largó en la quinta ubicación.

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@NicoVarrone
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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La competencia fue ganada por el búlgaro Nikola Tsolov, seguido por el neerlandés Laurens van Hoepen y el irlandés Alex Dunne, quienes completaron el podio tras una definición muy ajustada.

Varrone, que había partido desde la quinta posición, logró avanzar rápidamente en la largada para ubicarse cuarto. A partir de allí, sostuvo un ritmo sólido y se mantuvo expectante, buscando aprovechar cualquier oportunidad para meterse entre los tres mejores.

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Nicolás Varrone

Nicolás Varrone

Varrone y uno de sus mejores momentos

Uno de los momentos clave se dio en la vuelta 13, cuando intentó superar al paraguayo Joshua Durksen, quien resistió con firmeza. Esa disputa le hizo perder algo de terreno y permitió que Dunne lo superara momentáneamente.

Sin embargo, el piloto argentino reaccionó en el tramo final: en la vuelta 21 consiguió adelantar a Durksen y luego defendió con precisión su posición en los últimos giros, asegurando un valioso cuarto lugar.

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En la pelea por la victoria, Tsolov logró el sobrepaso decisivo sobre van Hoepen en la última vuelta, en un cierre vibrante al que también se sumó Dunne, aunque sin poder cambiar el resultado final.

Como que sigue en la F2

Con este triunfo, Tsolov se consolida al frente del campeonato con 35 puntos, seguido por van Hoepen a nueve unidades. La jornada también dejó puntos para Durksen, Martinius Stenshorne, Gabriele Mini y Dino Beganovic.

La actividad de la Fórmula 2 continuará este domingo con la carrera principal del GP de Miami, programada para las 13.30 (hora argentina).

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