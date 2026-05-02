Nicolás Varrone fue cuarto en la Sprint de Miami y sumó sus primeros puntos en F2

El argentino Nicolás Varrone firmó una destacada actuación en la carrera sprint del en el Gran Premio de Miami de F2 , donde finalizó en el cuarto puesto y consiguió así sus primeros puntos en la categoría.

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La competencia fue ganada por el búlgaro Nikola Tsolov, seguido por el neerlandés Laurens van Hoepen y el irlandés Alex Dunne , quienes completaron el podio tras una definición muy ajustada.

Varrone, que había partido desde la quinta posición, logró avanzar rápidamente en la largada para ubicarse cuarto. A partir de allí, sostuvo un ritmo sólido y se mantuvo expectante, buscando aprovechar cualquier oportunidad para meterse entre los tres mejores.

Uno de los momentos clave se dio en la vuelta 13 , cuando intentó superar al paraguayo Joshua Durksen, quien resistió con firmeza. Esa disputa le hizo perder algo de terreno y permitió que Dunne lo superara momentáneamente.

Sin embargo, el piloto argentino reaccionó en el tramo final: en la vuelta 21 consiguió adelantar a Durksen y luego defendió con precisión su posición en los últimos giros, asegurando un valioso cuarto lugar.

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En la pelea por la victoria, Tsolov logró el sobrepaso decisivo sobre van Hoepen en la última vuelta, en un cierre vibrante al que también se sumó Dunne, aunque sin poder cambiar el resultado final.

Como que sigue en la F2

Con este triunfo, Tsolov se consolida al frente del campeonato con 35 puntos, seguido por van Hoepen a nueve unidades. La jornada también dejó puntos para Durksen, Martinius Stenshorne, Gabriele Mini y Dino Beganovic.

La actividad de la Fórmula 2 continuará este domingo con la carrera principal del GP de Miami, programada para las 13.30 (hora argentina).