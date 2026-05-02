Buen desempeño de Franco Colapinto: terminó décimo en la Sprint de Miami, con triunfo de Norris

En la largada, el piloto argentino tuvo un roce con el Red Bull, que le hizo perder un puesto y giró toda la carrera en el 9no lugar que perdió en el giro 17, tras el acoso de Isack Hadjar . Norris, Piastri y Leclerc hicieron el Top 3 de la Sprint .

Una Clasificatoria para la carrera Sprint de este sábado maravillosa tuvo Franco Colapinto

El piloto argentino terminó en el top 10 de la Sprint del Gran Premio de Miami.

Franco Colapinto fue uno de los protagonistas de la Sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, donde logró finalizar en el décimo puesto tras una carrera exigente y con varios momentos de pelea en pista. Carrera en la qu e se impuso Lando Norris.

El piloto argentino de Alpine tuvo una muy buena largada, aunque un leve toque con Max Verstappen en los primeros metros lo obligó a retroceder posiciones y reacomodarse en el pelotón. A partir de ahí, construyó una actuación sólida, manteniéndose competitivo y girando a un ritmo similar al de su compañero Pierre Gasly durante buena parte de la prueba.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2050617217251762433&partner=&hide_thread=false Lando Norris leads a McLaren 1-2 in Miami!



The Sprint results are in, following a post-race penalty for Kimi Antonelli #F1Sprint #MiamiGP @Gatorade pic.twitter.com/ks75t1eK5x — Formula 1 (@F1) May 2, 2026 image

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2050608405660815538&partner=&hide_thread=false Norris retains the race lead, but Piastri moves up into P2 with Leclerc not far behind!



Here's how the start of the Sprint unfolded! #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/owpsuu1KDc — Formula 1 (@F1) May 2, 2026

Una Sprint muy positiva para Colapinto Con el correr de las vueltas, Colapinto se sostuvo dentro de la zona de puntos, pero en el tramo final debió enfocarse en la defensa ante el asedio constante de Isack Hadjar. El piloto de Red Bull finalmente logró superarlo en la vuelta 17, tras una maniobra en la curva 4, lo que dejó al argentino en la décima posición definitiva.