Buen desempeño de Franco Colapinto: terminó décimo en la Sprint de Miami, con triunfo de Norris

Franco Colapinto fue uno de los protagonistas de la Sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, donde logró finalizar en el décimo puesto tras una carrera exigente y con varios momentos de pelea en pista. Carrera en la qu e se impuso Lando Norris.
En la largada, el piloto argentino tuvo un roce con el Red Bull, que le hizo perder un puesto y giró toda la carrera en el 9no lugar que perdió en el giro 17, tras el acoso de Isack Hadjar. Norris, Piastri y Leclerc hicieron el Top 3 de la Sprint.
Franco Colapinto fue uno de los protagonistas de la Sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, donde logró finalizar en el décimo puesto tras una carrera exigente y con varios momentos de pelea en pista. Carrera en la qu e se impuso Lando Norris.
El piloto argentino de Alpine tuvo una muy buena largada, aunque un leve toque con Max Verstappen en los primeros metros lo obligó a retroceder posiciones y reacomodarse en el pelotón. A partir de ahí, construyó una actuación sólida, manteniéndose competitivo y girando a un ritmo similar al de su compañero Pierre Gasly durante buena parte de la prueba.
Con el correr de las vueltas, Colapinto se sostuvo dentro de la zona de puntos, pero en el tramo final debió enfocarse en la defensa ante el asedio constante de Isack Hadjar. El piloto de Red Bull finalmente logró superarlo en la vuelta 17, tras una maniobra en la curva 4, lo que dejó al argentino en la décima posición definitiva.
Más allá del resultado, el joven de 22 años volvió a mostrar carácter y consistencia en pista, sumando una nueva experiencia en la categoría.
En la parte alta, Lando Norris dominó la Sprint de principio a fin, seguido por Oscar Oscar Piastri y Charles Leclerc en el top 3 de la Sprint.
La actividad continuará con la clasificación para la carrera principal desde las 17 (hora argentina).