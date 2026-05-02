2 de mayo de 2026 - 14:00

Buen desempeño de Franco Colapinto: terminó décimo en la Sprint de Miami, con triunfo de Norris

En la largada, el piloto argentino tuvo un roce con el Red Bull, que le hizo perder un puesto y giró toda la carrera en el 9no lugar que perdió en el giro 17, tras el acoso de Isack Hadjar. Norris, Piastri y Leclerc hicieron el Top 3 de la Sprint.

El piloto argentino terminó en el top 10 de la Sprint del Gran Premio de Miami.&nbsp;

El piloto argentino terminó en el top 10 de la Sprint del Gran Premio de Miami. 

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Una Clasificatoria para la carrera Sprint de este sábado maravillosa tuvo Franco Colapinto

Una Clasificatoria para la carrera Sprint de este sábado maravillosa tuvo Franco Colapinto

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El argentino Franco Colapinto, a bordo de su Alpine&nbsp;

El argentino Franco Colapinto, a bordo de su Alpine 

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Los Andes | Redacción Deportes
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El piloto argentino de Alpine tuvo una muy buena largada, aunque un leve toque con Max Verstappen en los primeros metros lo obligó a retroceder posiciones y reacomodarse en el pelotón. A partir de ahí, construyó una actuación sólida, manteniéndose competitivo y girando a un ritmo similar al de su compañero Pierre Gasly durante buena parte de la prueba.

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Una Sprint muy positiva para Colapinto

Con el correr de las vueltas, Colapinto se sostuvo dentro de la zona de puntos, pero en el tramo final debió enfocarse en la defensa ante el asedio constante de Isack Hadjar. El piloto de Red Bull finalmente logró superarlo en la vuelta 17, tras una maniobra en la curva 4, lo que dejó al argentino en la décima posición definitiva.

Más allá del resultado, el joven de 22 años volvió a mostrar carácter y consistencia en pista, sumando una nueva experiencia en la categoría.

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Gran dominio de Lando Norris

En la parte alta, Lando Norris dominó la Sprint de principio a fin, seguido por Oscar Oscar Piastri y Charles Leclerc en el top 3 de la Sprint.

La actividad continuará con la clasificación para la carrera principal desde las 17 (hora argentina).

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Así continúa la agenda de la Fórmula 1

  • Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17.00
  • Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13.00
  • Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17.00
  • Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10.00
  • Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10.00
  • Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10.00
  • Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 8.00
  • Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11.00
  • Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00
  • Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00
  • Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 7.00
  • Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00
  • Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00
  • Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00
  • Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00
  • Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00
  • Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00
  • Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00
  • Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00
  • Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00
  • Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00
  • Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00
  • Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

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