1 de mayo de 2026 - 16:41

Boca cierra la fase de grupos de la Liga Profesional ante Central Córdoba: hora, TV, formaciones

El Xeneize enfrenta al Ferroviario este sábado desde las 16.15 horas, por la última jornada de la Zona A.

Boca cierra la fase de grupos en la Liga Profesional

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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El Xeneize afronta un duelo importante pensando en el futuro cercano. Es cierto que ya está clasificado, pero ahora el objetivo es finalizar en la cima de la Zona A para asegurar un mejor cruce en octavos, y contar con más chances de ser local desde este momento hasta las semifinales. En un fútbol argentino tan parejo, cualquier ventaja puede ser crucial.

Defensa y Justicia vs. Boca
En el inicio de la 16ta. fecha, Boca visita a Defensa y Justicia.

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Para conseguirlo, tendrá que quedarse con el triunfo en el Madre de Ciudades, y esperar a que Estudiantes de La Plata (lider con una unidad más) no supere a Platense. En caso de igualar, el Pincha deberá perder y Vélez (el tercero) no pasar del empate con Newell's. Una derrota puede hacer que el equipo de Claudio Úbeda baje hasta el cuarto puesto, dependiendo de los resultados en otros estadios.

Central Córdoba no tiene chances de clasificar, por lo que solamente jugará por cumplir. Sin nada que perder, puede convertirse en un rival difícil de superar. Sin embargo, sus antecedentes cercanos son flojos, ya que ganó apenas uno de sus últimas cinco presentaciones (4 a 3 ante Platense).

San Lorenzo vs Central Córdoba
Alexis Cuello sigue siendo la figura en el Ciclón, en esta oportunidad brindó una asistencia tras una gran jugada individual y dejó solo a Gregorio Rodríguez frente al arco y, marcó el único gol del encuentro con el que San Lorenzo sumó su segunda victoria consecutiva.

Alexis Cuello sigue siendo la figura en el Ciclón, en esta oportunidad brindó una asistencia tras una gran jugada individual y dejó solo a Gregorio Rodríguez frente al arco y, marcó el único gol del encuentro con el que San Lorenzo sumó su segunda victoria consecutiva.

Un condimento extra es la posibilidad de que asista el público neutral al Madre de Ciudades. Según trascendió, habrá 7000 hinchas presentes en el estadio. Aquellos que quieran alentar a Boca tendrán que ir sin elementos identificatorios de la institución.

Probables formaciones de Central Córdoba - Boca:

Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga; Matías Vera, Lucas González, Tiago Cravero, Diego Barrera; Lucas Varaldo, Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech o Williams Alarcón, Alan Velasco; Kevin Zenón o Ángel Romero, Exequiel Zeballos y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Datos del partido:

Estadio: Madre de Ciudades, Santiago del Estero

Árbitro: Nazareno Arasa

Hora: 16.15

TV: TNT Sports

Minuto a minuto de Central Córdoba - Boca:

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