Boca cierra la fase de grupos de la Liga Profesional ante Central Córdoba: hora, TV, formaciones

El Xeneize enfrenta al Ferroviario este sábado desde las 16.15 horas, por la última jornada de la Zona A.

La fase de grupos del Torneo Apertura de la Liga Profesional llega a su final, con el duelo que mantendrán Central Córdoba de Santiago del Estero y Boca este sábado desde las 16.15 horas. El árbitro encargado de impartir justicia es Nazareno Arasa.

El Xeneize afronta un duelo importante pensando en el futuro cercano. Es cierto que ya está clasificado, pero ahora el objetivo es finalizar en la cima de la Zona A para asegurar un mejor cruce en octavos, y contar con más chances de ser local desde este momento hasta las semifinales. En un fútbol argentino tan parejo, cualquier ventaja puede ser crucial.

Defensa y Justicia vs. Boca En el inicio de la 16ta. fecha, Boca visita a Defensa y Justicia. Gentileza.

Para conseguirlo, tendrá que quedarse con el triunfo en el Madre de Ciudades, y esperar a que Estudiantes de La Plata (lider con una unidad más) no supere a Platense. En caso de igualar, el Pincha deberá perder y Vélez (el tercero) no pasar del empate con Newell's. Una derrota puede hacer que el equipo de Claudio Úbeda baje hasta el cuarto puesto, dependiendo de los resultados en otros estadios.

Central Córdoba no tiene chances de clasificar, por lo que solamente jugará por cumplir. Sin nada que perder, puede convertirse en un rival difícil de superar. Sin embargo, sus antecedentes cercanos son flojos, ya que ganó apenas uno de sus últimas cinco presentaciones (4 a 3 ante Platense).