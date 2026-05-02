Franco Colapinto, sin puntos en la Sprint de Miami: "Una pena, sin el toque podría haber sumado"

El piloto nacido en Pilar perdió posiciones tras un toque en la salida con Max Verstappen y no pudo capitalizar su primera Q3 en la categoría, lo cual lo relegó al puesto 9 a dos vueltas del final cayó el 10mo.

El rose en la largada con el auto de Red Bull dejó condicionado a Colapinto en la Sprint, que terminó ubicado en el 10°.

Franco Colapinto terminó con sensaciones encontradas su participación en el sprint del Grand Premio de Miami , correspondiente a la cuarta fecha de la Fórmula 1 . El piloto argentino había logrado su mejor clasificación desde su llegada a Alpine, accediendo por primera vez a la Q3 y largando desde una posición prometedora: octavo puesto, dentro de la zona de puntos.

Sin embargo, la carrera corta no siguió ese camino. Un roce con Max Verstappen en los primeros metros alteró su plan de competencia y lo hizo perder dos posiciones, situación que condicionó el resto de su actuación. A partir de allí, el desgaste de los neumáticos y la dificultad para mantener ritmo en aire sucio terminaron de complicar su desempeño, llevándolo a cruzar la meta en el décimo lugar, fuera de los puntos.

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Franco Colapinto hizo una buena largada en la sprint race, pero un roce con el neerlandés lo hizo perder una posición.



Mirá la #F1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/nJWGf0Zvy6 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 2, 2026 “Me condicionó el toque porque perdí dos puestos y después, con aire sucio atrás de Pierre en una pista tan caliente, se sobrecalientan las gomas. Una pena, sin eso podría haber sumado”, explicó Colapinto tras la carrera.

El argentino también hizo referencia a las limitaciones aerodinámicas de su auto en comparación con el de su compañero de equipo: “Yendo atrás de otro auto es más complicado, patinaba mucho, tenía poco grip y con el alerón viejo me afecta. En una pista con tanta degradación trasera se nota mucho más”.