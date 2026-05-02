Franco Colapinto, sin puntos en la Sprint de Miami: "Una pena, sin el toque podría haber sumado"

Franco Colapinto terminó con sensaciones encontradas su participación en el sprint del Grand Premio de Miami , correspondiente a la cuarta fecha de la Fórmula 1 . El piloto argentino había logrado su mejor clasificación desde su llegada a Alpine, accediendo por primera vez a la Q3 y largando desde una posición prometedora: octavo puesto, dentro de la zona de puntos.
Sin embargo, la carrera corta no siguió ese camino. Un roce con Max Verstappen en los primeros metros alteró su plan de competencia y lo hizo perder dos posiciones, situación que condicionó el resto de su actuación. A partir de allí, el desgaste de los neumáticos y la dificultad para mantener ritmo en aire sucio terminaron de complicar su desempeño, llevándolo a cruzar la meta en el décimo lugar, fuera de los puntos.
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“Me condicionó el toque porque perdí dos puestos y después, con aire sucio atrás de Pierre en una pista tan caliente, se sobrecalientan las gomas. Una pena, sin eso podría haber sumado”, explicó Colapinto tras la carrera.
El argentino también hizo referencia a las limitaciones aerodinámicas de su auto en comparación con el de su compañero de equipo: “Yendo atrás de otro auto es más complicado, patinaba mucho, tenía poco grip y con el alerón viejo me afecta. En una pista con tanta degradación trasera se nota mucho más”.
Ese diferencial está vinculado a la configuración del alerón trasero de su Alpine A526, ya que el equipo no logró equipar ambos autos con la misma actualización aerodinámica en Miami. Mientras Pierre Gasly contó con la nueva versión, Colapinto utilizó la anterior. La intención del equipo es igualar especificaciones a partir del próximo Gran Premio en Canadá, en Montreal.