Deportivo Maipú buscará bajar al puntero Gimnasia, y meterse en la pelea: hora, TV, formaciones

Deportivo Maipú tendrá una visita complicada ante el líder de la Zona B, Gimnasia de Jujuy. Será este domingo a las 15:30 horas, en el estadio 23 de Agosto, más conocido como la Tacita de Plata. El encargado de impartir justicia será Federico Benítez.
El Cruzado atraviesa un buen presente desde el arribo de Mariano Echeverría a la conducción técnica. Ganó dos partidos en casa frente a Colegiales y Almagro (dos rivales directos en la zona baja), y sacó una buena igualdad en condición de visitante ante Patronató de Paraná. Se transformó en un equipo duro defensivamente, y que aprovecha el buen panorama de su figura Marcelo Eggel para desplegarse ofensivamente.
Deportivo Maipú - Almagro, por la Primera Nacional
Deportivo Maipú - Almagro, por la Primera Nacional
Prensa CDM
Así, acumula tres encuentros invicto y logró salir de la lucha por evitar el descenso al Torneo Federal A. Tan distinto es el panorama, que ahora el Botellero se acercó a dos puntos del último clasificado al Reducido por el ascenso a la Liga Profesional. Para ratificar esa levantada, tendrá que llevarse algo de Jujuy.
No será una tarea fácil, ya que enfrenta al único puntero del Grupo B: Gimnasia. El Lobo protagoniza una campaña exitosa al mando del entrenador Hernán Pellerano, y ganó todos los partidos que disputó en condición de local. Por allí pasaron Midland, Quilmes, Colegiales, Patronato y Almagro, y cada uno de ellos se fue derrotado (el Tricolor perdió 6 a 1).
El cuadro norteño tiene un rendimiento muy parejo en todas sus líneas, y posee un poder de fuego que preocupa. Sin embargo, el Cruzado creció en su faceta defensiva y sueña con dar el batacazo para prenderse definitivamente.
Probables formaciones de Gimnasia de Jujuy - Deportivo Maipú:
Gimnasia: Milton Álvarez; Delfor Minervino, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei, Martín Lazarte; David Gallardo, Francisco Maidana, Francisco Molina, Hugo Soria; Cristian Menéndez, Mauro Cachi. DT: Hernán Pellerano.
Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Juan De la Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Marcelo Eggel, Juan Pablo Gobetto; Franco Saccone, Juan Cruz Giacone. DT: Mariano Echeverría.
Datos del partido:
Estadio: 23 de agosto, Jujuy
Árbitro: Federico Benítez
Hora: 15.30
TV: LPF Play
Minuto a minuto y estadísticas de Gimnasia de Jujuy - Deportivo Maipú: