2 de mayo de 2026 - 15:47

Deportivo Maipú buscará bajar al puntero Gimnasia, y meterse en la pelea: hora, TV, formaciones

El Cruzado se mide ante el Lobo de Jujuy este domingo a las 15.30 horas, por la fecha 12 de la Primera Nacional.

Deportivo Maipú visitará a Gimnasia de Jujuy

Deportivo Maipú visitará a Gimnasia de Jujuy

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Deportivo Maipú
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Deportivo Maipú tendrá una visita complicada ante el líder de la Zona B, Gimnasia de Jujuy. Será este domingo a las 15:30 horas, en el estadio 23 de Agosto, más conocido como la Tacita de Plata. El encargado de impartir justicia será Federico Benítez.

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El Cruzado atraviesa un buen presente desde el arribo de Mariano Echeverría a la conducción técnica. Ganó dos partidos en casa frente a Colegiales y Almagro (dos rivales directos en la zona baja), y sacó una buena igualdad en condición de visitante ante Patronató de Paraná. Se transformó en un equipo duro defensivamente, y que aprovecha el buen panorama de su figura Marcelo Eggel para desplegarse ofensivamente.

Deportivo Maipú - Almagro, por la Primera Nacional
Deportivo Maipú - Almagro, por la Primera Nacional

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Así, acumula tres encuentros invicto y logró salir de la lucha por evitar el descenso al Torneo Federal A. Tan distinto es el panorama, que ahora el Botellero se acercó a dos puntos del último clasificado al Reducido por el ascenso a la Liga Profesional. Para ratificar esa levantada, tendrá que llevarse algo de Jujuy.

No será una tarea fácil, ya que enfrenta al único puntero del Grupo B: Gimnasia. El Lobo protagoniza una campaña exitosa al mando del entrenador Hernán Pellerano, y ganó todos los partidos que disputó en condición de local. Por allí pasaron Midland, Quilmes, Colegiales, Patronato y Almagro, y cada uno de ellos se fue derrotado (el Tricolor perdió 6 a 1).

El cuadro norteño tiene un rendimiento muy parejo en todas sus líneas, y posee un poder de fuego que preocupa. Sin embargo, el Cruzado creció en su faceta defensiva y sueña con dar el batacazo para prenderse definitivamente.

Probables formaciones de Gimnasia de Jujuy - Deportivo Maipú:

Gimnasia: Milton Álvarez; Delfor Minervino, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei, Martín Lazarte; David Gallardo, Francisco Maidana, Francisco Molina, Hugo Soria; Cristian Menéndez, Mauro Cachi. DT: Hernán Pellerano.

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Juan De la Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Marcelo Eggel, Juan Pablo Gobetto; Franco Saccone, Juan Cruz Giacone. DT: Mariano Echeverría.

Datos del partido:

Estadio: 23 de agosto, Jujuy

Árbitro: Federico Benítez

Hora: 15.30

TV: LPF Play

Minuto a minuto y estadísticas de Gimnasia de Jujuy - Deportivo Maipú:

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