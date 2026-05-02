Deportivo Maipú buscará bajar al puntero Gimnasia, y meterse en la pelea: hora, TV, formaciones

El Cruzado se mide ante el Lobo de Jujuy este domingo a las 15.30 horas, por la fecha 12 de la Primera Nacional.

Deportivo Maipú tendrá una visita complicada ante el líder de la Zona B, Gimnasia de Jujuy. Será este domingo a las 15:30 horas, en el estadio 23 de Agosto, más conocido como la Tacita de Plata. El encargado de impartir justicia será Federico Benítez.

El Cruzado atraviesa un buen presente desde el arribo de Mariano Echeverría a la conducción técnica. Ganó dos partidos en casa frente a Colegiales y Almagro (dos rivales directos en la zona baja), y sacó una buena igualdad en condición de visitante ante Patronató de Paraná. Se transformó en un equipo duro defensivamente, y que aprovecha el buen panorama de su figura Marcelo Eggel para desplegarse ofensivamente.

Deportivo Maipú - Almagro, por la Primera Nacional Deportivo Maipú - Almagro, por la Primera Nacional Prensa CDM

Así, acumula tres encuentros invicto y logró salir de la lucha por evitar el descenso al Torneo Federal A. Tan distinto es el panorama, que ahora el Botellero se acercó a dos puntos del último clasificado al Reducido por el ascenso a la Liga Profesional. Para ratificar esa levantada, tendrá que llevarse algo de Jujuy.

No será una tarea fácil, ya que enfrenta al único puntero del Grupo B: Gimnasia. El Lobo protagoniza una campaña exitosa al mando del entrenador Hernán Pellerano, y ganó todos los partidos que disputó en condición de local. Por allí pasaron Midland, Quilmes, Colegiales, Patronato y Almagro, y cada uno de ellos se fue derrotado (el Tricolor perdió 6 a 1).