Deportivo Maipú se trajo una igualdad de Patronato, y salió momentáneamente del descenso

En el estadio Presbítero Bartolomé Grella, con el Río Paraná de fondo, Deportivo Maipú igualó sin tantos ante Patronato, y logró respirar momentáneamente del descenso en la Primera Nacional . El partido fue muy parejo y entretenido, pero contó con escasas chances de gol.

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El trámite resultó entretenido en el comienzo, con el cuadro local un poco mejor en el manejo del balón , aunque sin trasladarlo a ocasiones claras de gol. El Cruzado no se quedó atrás, y con el correr del tiempo se animó a disputar la posesión con más fuerza.

Así comenzaron a caer las chances en ambos arcos. El Patrón avisó a los 14’, con una excelente trepada y centro al segundo palo del volante izquierdo Pereyra, y el remate del mediocampista derecho Salas que Arnijas sacó sobre la línea. Maipú respondió con un furibundo disparo de Julián Vera desde afuera del área que obligó la espectacular estirada del arquero local.

Sobre los 30', cuando empezaba a sufrir los embates del dueño de casa, el Botellero estuvo muy cerca de abrir el marcador con una gran habilitación de Vera para Marcelo Eggel que ningún defensor pudo cortar y decantó en un mano a mano contenido por Alan Sosa.

El complemento contó con la misma dinámica que la primera mitad. Se prestaron el esférico, y la meta siempre fue tratar de ir al frente a buscar el triunfo. Así, el trámite fue entretenido. Sin embargo, en este caso las ocasiones brillaron por su ausencia debido a las malas decisiones tomadas en los últimos metros, y a la buena tarea de las defensas.

Deportivo Maipú - Patronato, por la Primera Nacional Deportivo Maipú - Patronato, por la Primera Nacional Prensa Patronato

Maipú se fue quedando en el tramo final del encuentro, y empezó a mirar de forma positiva el empate debido a que le servía para salir de la zona roja, aunque sea transitoriamente. A pesar de esto, en la última del partido Giacone tuvo la victoria con un cabezazo que el portero sacó de forma increíble.

Patronato trató de imprimir más vértigo, e hizo un poco más de méritos para ganarlo. Sobre el cierre tuvo la única para destacar, con el remate a quemarropa de Reynaga que Galardi tapó. Pero no pasó más nada, y así se esfumó el encuentro.

En la próxima fecha, el Deportivo Maipú será local de Almagro en el Omar Higinio Sperdutti. Mientras tanto, Patronato visitará a Temperley.

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