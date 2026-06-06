Deportivo Maipú busca extender su buen momento en Santiago del Estero: hora, TV, formaciones

Luego de reencontrarse con la victoria en un encuentro cargado de emociones, Deportivo Maipú afrontará un nuevo desafío fuera de Mendoza cuando visite este domingo a Güemes de Santiago del Estero, en el marco de la 17ª fecha de la Primera Nacional.

Echeverría, entrenador de Deportivo Maipú, valoró el triunfo: "El grupo responde y todos son importantes"

El conjunto dirigido por el Cruzado llega fortalecido tras imponerse 3 a 2 ante Chacarita en el estadio Omar Higinio Sperdutti. El equipo mendocino mostró carácter para quedarse con los tres puntos en un partido cambiante, donde pasó de estar arriba en el marcador a sufrir la remontada rival, aunque logró recuperarse a tiempo para celebrar una valiosa victoria.

Una de las figuras de la tarde fue Franco Saccone, autor de dos de los tres goles que le permitieron a Maipú volver al triunfo y seguir prendido en los puestos de clasificación en la segunda categoría de la AFA.

Gracias a ese resultado, el Botellero alcanzó las 21 unidades y se ubica en el sexto lugar de la Zona B, manteniéndose dentro de la zona de Reducido y a seis puntos de la cima que actualmente ocupa Atlanta.

Del otro lado estará Güemes, que atraviesa una realidad diferente. El conjunto santiagueño viene de caer 2 a 0 frente a Almagro en condición de visitante y se encuentra comprometido en la parte baja de la tabla. Con 16 puntos, ocupa el penúltimo puesto de la zona y hoy estaría descendiendo de categoría. Sin embargo, intentará hacerse fuerte en su estadio, donde acumula dos victorias consecutivas y buscará aprovechar la localía para salir de los últimos lugares.

Las probables formaciones de Güemes - Deportivo Maipú:

Güemes: Leandro Finochietto; Axel Bordón, Oscar Vanegas, Tomás Oneto, Emilio Lazza; Gianfranco Baier, Marcelo Benítez, Walter Juárez, David Veliz; Milton Gerez,Santiago Sala. DT: Pablo Guiñazú.

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Gastón Mansilla, Marcelo Eggel, Mirko Bonfigli, Juan Pablo Gobetto; Franco Saccone, Juan Cruz Giacone. DT: Mariano Echeverría.

Datos del partido:

Estadio: Arturo Jiya Miranda

Arbitro: Matías Billone Carpio

Hora: 16

TV: LPF Play

Minuto a minuto y estadísticas de Güemes - Deportivo Maipú: