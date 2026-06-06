Se suspendió San Martín de San Juan - Nueva Chicago por agresión con pirotecnia al arquero visitante

Escándalo en la Primera Nacional, debido a la suspensión en el entretiempo del duelo entre San Martín de San Juan y Nueva Chicago por una agresión cometida contra el arquero visitante Facundo Masuero. Si bien se investiga lo ocurrido, habría sido un elemento explosivo.

La hermosa tarde de fútbol en el Hilario Sánchez se vio empañada por un lamentable hecho de violencia, que obligó al árbitro Federico Benítez a suspender el encuentro.

Todo ocurrió en el cierre del primer tiempo, cuando el portero visitante Facundo Masuero se retiraba hacia la zona de los vestuarios y cayó al suelo acusando una agresión. Según consignó Diario de Cuyo, se investiga si un petardo u otro elemento de pirotecnia arrojado desde la tribuna explotó cerca del futbolista o si alguna partícula impactó directamente en uno de sus ojos.

"Facundo Masuero" Porque el jugador de Chicago presuntamente fue alcanzado por proyectil de la hinchada de San Martín de San Juan y el partido se pone en duda de su continuidad. pic.twitter.com/qvaHix12mY

Por ahora, no existe una confirmación oficial sobre la mecánica exacta del hecho. Tras advertir la situación, se activó el protocolo médico. Una ambulancia ingresó al estadio y trasladó al arquero a un centro asistencial para una evaluación más exhaustiva.

Después de esperar durante varios minutos, y cuando se decidió trasladar al arquero, el árbitro del encuentro decretó la suspensión del match. Ahora la decisión final será del Tribunal de Disciplina de la AFA, que deberá dar a conocer los pasos a seguir.

El presidente de Chicago lamentó la agresión: "

Embed La palabra de Rodolfo Block, presidente de NUEVA CHICAGO, tras la suspensión del duelo entre El Torito y San Martin de San Juan.



Facundo Masuero, Arquero de los de Mataderos, sufrió una agresión al finalizar el primer tiempo.



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El presidente de Nueva Chicago, Rodolfo Block, dialogó con la prensa en la zona de vestuarios y dio un panorama general de lo vivido por el portero Masuero y los pasos a seguir en los próximos días.

En primer término, Block aseguró que la decisión de no continuar jugando se basó en la lógica. "El plantel nuestro quedó consternado, nos vemos obligados a realizar una modificación. Son muchos los factores que se modifican a raíz de un incidente no provocado por Chicago", justificó.

Luego, confesó que la idea del club es no pedir los puntos, pero advirtió que se ajustará a lo que decida la AFA. "Chicago no va a pedir ningún punto, se ajusta a derecho. El tribunal y AFA tienen un reglamento, y nos vamos a ajustar a lo que el reglamento decida", lanzó al respecto.