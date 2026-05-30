30 de mayo de 2026 - 17:50

Godoy Cruz perdió en Caseros y sigue sin poder afirmarse como visitante

Pese a un inicio prometedor, Godoy Cruz volvió a mostrar falencias fuera de casa y sufrió una nueva derrota en la Primera Nacional, esta vez frente a Estudiantes de Caseros.

El Tomba volvió a perder en condición de visitante, esta vez frente al Pincha de Caseros.&nbsp;

El Tomba volvió a perder en condición de visitante, esta vez frente al Pincha de Caseros. 

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PrensaGodoy Cruz
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

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El Tomba llegaba con envión tras la goleada ante All Boys y mostró un buen primer tiempo en Caseros, en el que generó las situaciones más claras. Sin embargo, se encontró con una gran actuación del arquero Nicolás Campisi y con la falta de eficacia de sus delanteros.

La jugada más clara de Estudiantes en la primera etapa llegó tras un remate de Ardiles -también con pasado en Godoy Cruz-, cuyo rebote le quedó a Melo, que definió al palo izquierdo de Ramírez, quien respondió de manera clave para sostener el cero.

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Estudiantes de Caseros vs Godoy Cruz

Estudiantes de Caseros vs Godoy Cruz

El equipo de Daniel De Muner mostró buen control en la primera etapa con Sosa, Pozzo y Poggi como ejes del juego, aunque no logró traducir ese dominio en goles. En tanto, el conjunto local se sostuvo en la firmeza defensiva de Duré y Albarracín.

Un segundo tiempo muy flojo

En el complemento, el partido se definió rápidamente. A los 2 minutos, un descuido defensivo de Arce derivó en el gol de Almirón, que marcó el 1 a 0 definitivo para Estudiantes.

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Estudiantes de Caseros vs Godoy Cruz

Estudiantes de Caseros vs Godoy Cruz

Desde ese momento, Godoy Cruz perdió claridad, se mostró impreciso y dejó de generar asociaciones en ataque. Estudiantes, en cambio, pudo ampliar la ventaja con chances de Squie y Camacho, pero nuevamente apareció Ramírez para evitar una diferencia mayor.

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Gol anulado y polémica

Sobre el final, llegó la jugada más polémica. Godoy Cruz había convertido el empate tras una serie de rebotes, pero el asistente sancionó posición adelantada. La acción generó protestas, aunque la decisión fue correcta.

El entrenador intentó variantes desde el banco, pero el equipo no encontró respuestas. El Tomba terminó dependiendo más de la voluntad que del juego colectivo y sumó así su segunda derrota consecutiva como visitante en la era De Muner.

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Pablo De Muner, entrenador de Godoy Cruz.

Pablo De Muner, entrenador de Godoy Cruz.

Estudiantes de Caseros vs Godoy Cruz minuto a minuto

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