Godoy Cruz perdió en Caseros y sigue sin poder afirmarse como visitante

Godoy Cruz volvió a fallar fuera de casa y perdió 1 a 0 ante Estudiantes de Caseros, , en el marco de la fecha 16 de la Primera Nacional. El único gol del encuentro lo convirtió Ezequiel Almirón, ex Deportivo Maipú, apenas comenzado el segundo tiempo.

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E l Tomba llegaba con envión tras la goleada ante All Boys y mostró un buen primer tiempo en Ca seros, en el que generó las situaciones más claras. Sin embargo, se encontró con una gran actuación del arquero Nicolás Campisi y con la falta de eficacia de sus delanteros.

L a jugada más clara de Estudiantes en la primera etapa llegó tras un remate de Ardil es - también con pasado en Godoy Cruz -, cuyo rebote le quedó a Melo, que definió al palo izquierdo de Ramírez, quien respondió de manera clave para sostener el cero.

"Ezequiel Almirón" Por el gol del jugador de Estudiantes de Caseros después un error defensivo de Godoy Cruz. pic.twitter.com/wVlRnWk3fk

El equipo de Daniel De Muner mostró buen control en la primera etapa con Sosa, Pozzo y Poggi como ejes del juego, aunque no logró traducir ese dominio en goles. En tanto, el conjunto local se sostuvo en la firmeza defensiva de Duré y Albarracín.

Un segundo tiempo muy flojo

En el complemento, el partido se definió rápidamente. A los 2 minutos, un descuido defensivo de Arce derivó en el gol de Almirón, que marcó el 1 a 0 definitivo para Estudiantes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Porquettargasce/status/2060813018460529131&partner=&hide_thread=false "Gol anulado"



Por el gol que le anularon a Godoy Cruz en la última jugada del partido ante Estudiantes de Caseros. pic.twitter.com/DGF6UJx0Y1 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) May 30, 2026

image Estudiantes de Caseros vs Godoy Cruz @ClubGodoyCruz

Desde ese momento, Godoy Cruz perdió claridad, se mostró impreciso y dejó de generar asociaciones en ataque. Estudiantes, en cambio, pudo ampliar la ventaja con chances de Squie y Camacho, pero nuevamente apareció Ramírez para evitar una diferencia mayor.

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Porque venció 1 a 0 a Godoy Cruz y el estadio explotó. pic.twitter.com/45pINk6wDA — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) May 30, 2026

Gol anulado y polémica

Sobre el final, llegó la jugada más polémica. Godoy Cruz había convertido el empate tras una serie de rebotes, pero el asistente sancionó posición adelantada. La acción generó protestas, aunque la decisión fue correcta.

El entrenador intentó variantes desde el banco, pero el equipo no encontró respuestas. El Tomba terminó dependiendo más de la voluntad que del juego colectivo y sumó así su segunda derrota consecutiva como visitante en la era De Muner.

image Pablo De Muner, entrenador de Godoy Cruz. @ClubGodoyCruz

Estudiantes de Caseros vs Godoy Cruz minuto a minuto