27 de mayo de 2026 - 09:21

Se subieron en el Centro y atacaron en Godoy Cruz: a punta de pistola, le robaron el auto a un chofer de aplicación

La víctima, de 55 años, había levantado a tres pasajeros que lo amenazaron con un arma durante el viaje hacia La Estanzuela. Los delincuentes escaparon con el vehículo y un celular.

Asalto en Godoy Cruz

Asalto en Godoy Cruz

Foto:

Archivo
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un chofer de una aplicación de viajes fue asaltado anoche en Godoy Cruz por tres delincuentes que le robaron el auto y el teléfono celular tras amenazarlo con un arma de fuego.

Leé además

Martín Pino, Nahuel Ulariaga y Misael Sosa tres de las figuras del Expreso en la goleada frente a All Boys. 

Nahuel Ulariaga reapareció con gol y reafirmó la ambición de Godoy Cruz
El entrenador del Tomba se mostró no solo conforme sino que el resultado volvió a ilusionar a la popular tombina. 

"Queremos estar en la cima": la fuerte declaración de entrenador de Godoy Cruz

El hecho ocurrió alrededor de las 22.15 y es investigado por la Comisaría 40. Según la información policial, la víctima, un hombre de 55 años, levantó a tres pasajeros en la intersección de Morón y Costanera, quienes solicitaron un viaje con destino al barrio La Estanzuela.

Durante el trayecto, uno de los sujetos que viajaba en el asiento trasero sacó un arma de fuego corta de color negro y, bajo amenazas, obligó al conductor a entregar el auto y sus pertenecías.

Los delincuentes escaparon con un Fiat Cronos blanco y un teléfono celular Xiaomi Redmi Note 8 Pro negro.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Tomba se impone 2 a 0 ante el Albo. El primero lo marcó el Flaco Burgos (foto), quien abrió la cuenta para el equipo de De Muner.

Godoy Cruz recuperó la memoria con una goleada contundente

Detuvieron a cinco jóvenes que asaltaron a un chofer de aplicación en Godoy Cruz

Godoy Cruz: detuvieron a jóvenes que asaltaron a un chofer de aplicación y le robaron el auto

Un hombre murió tras perder el control de su auto y caer a un canal en Godoy Cruz.

Un hombre murió tras perder el control de su auto y caer a un canal en Godoy Cruz

vuelco en godoy cruz: un conductor resulto herido tras perder el control en el acceso sur

Vuelco en Godoy Cruz: un conductor resultó herido tras perder el control en el Acceso Sur