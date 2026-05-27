Se subieron en el Centro y atacaron en Godoy Cruz: a punta de pistola, le robaron el auto a un chofer de aplicación

La víctima, de 55 años, había levantado a tres pasajeros que lo amenazaron con un arma durante el viaje hacia La Estanzuela. Los delincuentes escaparon con el vehículo y un celular.

Un chofer de una aplicación de viajes fue asaltado anoche en Godoy Cruz por tres delincuentes que le robaron el auto y el teléfono celular tras amenazarlo con un arma de fuego.

El hecho ocurrió alrededor de las 22.15 y es investigado por la Comisaría 40. Según la información policial, la víctima, un hombre de 55 años, levantó a tres pasajeros en la intersección de Morón y Costanera, quienes solicitaron un viaje con destino al barrio La Estanzuela.

Durante el trayecto, uno de los sujetos que viajaba en el asiento trasero sacó un arma de fuego corta de color negro y, bajo amenazas, obligó al conductor a entregar el auto y sus pertenecías.

Los delincuentes escaparon con un Fiat Cronos blanco y un teléfono celular Xiaomi Redmi Note 8 Pro negro.