Pesonal policial, bomberos y el SEC trabajaron en el lugar y constataron el deceso del conductor.

Un hombre murió tras perder el control de su auto y caer a un canal en Godoy Cruz.

En la madrugada de este sábado, un hombre murió tras perder el dominio de su vehículo y caer al canal aluvional, en la rotonda del Puente San Vicente y San Francisco de Asis en Godoy Cruz.

Según trascendió, la Policía tomó conocimiento del hecho a través de un llamado al 911 que informaba sobre la caída de un vehículo al interior del canal. Personal policial arribó al lugar y observó un auto color blanco, modelo Audi A.3 y con el conductor en su interior.

Tragedia en Godoy Cruz- auto Un auto cayó a un canal en Godoy Cruz y el conductor murió en el acto. Policía de Mendoza

La Policía, junto con personal de Bomberos y el SEC descendieron por el canal y constataron el deceso del hombre, cuya identidad no se ha revelado, pero se confirmó que era mayor de edad.

A través de las cámaras de seguridad del 911, la Policía constató que el conductor del rodado circulaba por calle Francisco de Asis al Sur, cuando al llegar a la rotonda perdió el dominio de su vehículo y terminó en el interior del canal.