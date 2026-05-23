23 de mayo de 2026 - 10:21

Un hombre murió tras perder el control de su auto y caer a un canal en Godoy Cruz

Pesonal policial, bomberos y el SEC trabajaron en el lugar y constataron el deceso del conductor.

Un hombre murió tras perder el control de su auto y caer a un canal en Godoy Cruz.
Un hombre murió tras perder el control de su auto y caer a un canal en Godoy Cruz.

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Policía de Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En la madrugada de este sábado, un hombre murió tras perder el dominio de su vehículo y caer al canal aluvional, en la rotonda del Puente San Vicente y San Francisco de Asis en Godoy Cruz.

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Según trascendió, la Policía tomó conocimiento del hecho a través de un llamado al 911 que informaba sobre la caída de un vehículo al interior del canal. Personal policial arribó al lugar y observó un auto color blanco, modelo Audi A.3 y con el conductor en su interior.

Tragedia en Godoy Cruz- auto
Un auto cayó a un canal en Godoy Cruz y el conductor murió en el acto.

Un auto cayó a un canal en Godoy Cruz y el conductor murió en el acto.

La Policía, junto con personal de Bomberos y el SEC descendieron por el canal y constataron el deceso del hombre, cuya identidad no se ha revelado, pero se confirmó que era mayor de edad.

A través de las cámaras de seguridad del 911, la Policía constató que el conductor del rodado circulaba por calle Francisco de Asis al Sur, cuando al llegar a la rotonda perdió el dominio de su vehículo y terminó en el interior del canal.

Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Jurisdicción.

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