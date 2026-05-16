Joven motociclista murió en Luján tras chocar contra unos postes.

El siniestro ocurrió en la madrugada de este sábado. Se desconocen los motivos del fatal choque.

Un accidente fatal ocurrido en la madrugada de este sábado se cobró la vida de un joven de 25 años en el departamento de Luján de Cuyo. El hecho tuvo lugar aproximadamente a la 01:20 hs en la calle Malabia al 700.

De acuerdo con el reporte policial, la víctima, identificada como D. C., se desplazaba en una motocicleta Keller de 110cc. Por causas que se investigan, el conductor perdió el control de su vehículo e impactó contra unos postes situados sobre la calzada.

Tras el alerta, personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se desplazó hasta el lugar, donde solo pudo constatar el fallecimiento del joven.