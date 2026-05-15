Operativo "Tormenta Negra": los videos del masivo despliegue policial en barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires.

Anoche, el Ministerio de Seguridad porteño llevó adelante el operativo “Tormenta Negra” , un despliegue simultáneo de 1.500 efectivos de la Policía de la Ciudad en diversos barrios populares y villas de la Capital Federal. El procedimiento arrojó como saldo la detención de 27 personas , el cierre de búnkeres de droga y la clausura de comercios.

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“Ninguna persona de bien tiene por qué vivir con miedo. Los únicos que tienen que tener miedo son los delincuentes”, dijo el jefe de Gobierno, Jorge Macri , al supervisar los resultados de la medida que alcanzó a barrios como la Villa 31, la 1-11-14, Zavaleta y Ciudad Oculta, entre otros.

Mega operativo Tormenta Negra Ninguna persona de bien tiene por qué vivir con miedo. Los únicos que tienen que tener miedo son los delincuentes. Ley y orden. pic.twitter.com/9pFiHEV2ot

Los resultados del despliegue policial

El operativo terminó con un saldo de 27 personas detenidas y el cierre de cuatro puntos de venta de droga. Fueron clausurados 25 comercios por diversas irregularidades, se secuestraron 113 motos y 64 autos por infracciones de tránsito, además de la remoción de 35 vehículos abandonados de la vía pública. También se labraron siete contravenciones por el uso de “armas impropias”, tales como cuchillos y facas.

Embed Operación Tormenta Negra.



Se terminó el vale todo.



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Barrio por barrio al detalle

La intervención se realizó de forma simultánea en puntos estratégicos de la Ciudad.

Villa 31 : Cinco detenidos por comercialización de estupefacientes y uno por resistencia a la autoridad. Se incautó cocaína, marihuana, pasta base, armas y se cerró un búnker. Múltiples infrancciones de tránsito para autos y motos.

: Cinco detenidos por comercialización de estupefacientes y uno por resistencia a la autoridad. Se incautó cocaína, marihuana, pasta base, armas y se cerró un búnker. Múltiples infrancciones de tránsito para autos y motos. Villa Zavaleta : Cuatro detenidos por infracción a la Ley de Drogas. Se clausuró un búnker y cinco comercios de telefonía. Se remitieron 46 vehículos a depósito.

: Cuatro detenidos por infracción a la Ley de Drogas. Se clausuró un búnker y cinco comercios de telefonía. Se remitieron 46 vehículos a depósito. Villa 1-11-14 : Se registraron cuatro detenciones por causas vinculadas a estupefacientes y tenencia de armas de fuego.

: Se registraron cuatro detenciones por causas vinculadas a estupefacientes y tenencia de armas de fuego. Barrios Fraga y La Carbonilla : Un detenido por tenencia de marihuana, cierre de un búnker y 11 comercios clausurados. Múltiples infracciones de tránsito

: Un detenido por tenencia de marihuana, cierre de un búnker y 11 comercios clausurados. Múltiples infracciones de tránsito Barrios 15, INTA y Múgica : Se capturó a una persona con pedido de detención y se desarticuló un punto de venta de drogas. También se detuvo a un hombre mayor de edad por atentado y resistencia a la autoridad.

: Se capturó a una persona con pedido de detención y se desarticuló un punto de venta de drogas. También se detuvo a un hombre mayor de edad por atentado y resistencia a la autoridad. Barrios 20 y Cildañez : un detenido por infracción a la ley de estupefacientes y tres por tenencias de armas y objetos robados.

: un detenido por infracción a la ley de estupefacientes y tres por tenencias de armas y objetos robados. Barrios Fátima, Carrillo y Piletones: res detenidos por tenencia de drogas y otro por desobediencia con una moto secuestrada.

Embed No vamos a entregar la Ciudad al caos. Vamos a ir a buscar a los delincuentes a donde se escondan.



Para nosotros no hay zonas liberadas. No hay excepción.



Ley y orden. pic.twitter.com/dShOweRXSR — Jorge Macri (@jorgemacri) May 15, 2026

El operativo contó con la participación de divisiones de Orden Urbano, Pacificación Barrial y Unidades Especiales (K9, drones y helicópteros), junto a brigadas antidrogas y sustracción de automotores. También colaboraron agentes de Tránsito, personal del SAME y equipos de la Agencia Gubernamental de Control.

Operativo "Tormenta Negra": los videos del masivo despliegue policial en barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires Jorge Macri durante el operativo "Tormenta negra". Policía de la Ciudad

Operativo "Tormenta Negra": los videos del masivo despliegue policial en barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires Fotos del operativo "Tormenta Negra". Policía de la Ciudad

"Nunca antes hubo un operativo como este, coordinado como nunca antes. Tiene un solo objetivo: proteger el estilo de vida de la Ciudad de Buenos Aires, donde no vamos a tolerar que vengan a instalar la inseguridad, el narcotráfico ni el narcomenudeo. Nosotros vamos a proteger esta Ciudad, que está en riesgo por el delito instalado en el conurbano, y no queremos que lo peor del conurbano se instale entre nosotros”, señaló Macri sobre el operativo.