Operativo sorpresa en la cárcel de Almafuerte: secuestraron 17 celulares y droga oculta

Una requisa de alto impacto realizada en el Complejo Penitenciario Almafuerte terminó con el secuestro de 17 celulares, droga y distintos elementos prohibidos ocultos dentro de uno de los pabellones de la cárcel.

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El operativo fue encabezado por la Fuerza Operativa de Requisa Móvil Antidisturbios (FORMA) y se desarrolló en el Módulo 2 del penal, con la participación de 47 efectivos del Servicio Penitenciario de Mendoza pertenecientes a FORMA, el Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias (GEOP), personal de Requisa y Canes.

Durante más de cuatro horas y media, los grupos penitenciarios inspeccionaron celdas y sectores comunes del pabellón, donde encontraron una importante cantidad de elementos ocultos y no autorizados.

Entre los elementos secuestrados aparecieron 17 teléfonos celulares, además de droga escondida dentro del módulo. Según informaron oficialmente, se incautaron 141,1 gramos de marihuana y 116,8 gramos de cocaína.

Desde el Servicio Penitenciario señalaron que este tipo de procedimientos forman parte de los controles permanentes que se vienen reforzando en las cárceles de Mendoza para reducir la circulación de elementos prohibidos y fortalecer la seguridad interna.

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Qué es FORMA

La Fuerza Operativa de Requisa Móvil Antidisturbios (FORMA) es el nuevo grupo especializado creado por el Servicio Penitenciario de Mendoza para intensificar los controles dentro de los complejos carcelarios provinciales.

La unidad interviene en requisas planificadas, operativos de alto riesgo y procedimientos orientados a detectar celulares, droga, armas y otros elementos prohibidos dentro de los pabellones.

FORMA trabaja de manera coordinada junto a grupos tácticos, personal de requisa y canes penitenciarios, con despliegues destinados a reforzar el orden y el control dentro de las cárceles mendocinas.