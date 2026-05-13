Detuvieron a otro prófugo con pedido de captura mediante el sistema de reconocimiento facial en Ciudad

La ministra de seguridad, Mercedes Rus, aseguró que el sujeto estaba condenado por homicidio agravado y fue capturado mediante un procedimiento policial.

Detuvieron a un prófugo con pedido de captura mediante reconocimiento facial en Ciudad

La Policía de Mendoza detuvo a un sujeto prófugo de la justicia mediante el sistema de reconocimiento facial y a partir de una alerta generada por las cámaras CEO, en pleno centro mendocino.

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, informó a través de sus redes sociales el procedimiento realizado y aseguró se trató de la segunda detención realizada con este sistema. Según señaló, la Policía realizó un seguimiento en tiempo real, corroboró la identidad del sujeto y verificó la vigencia del pedido de captura mediante el sistema Tetra. Acto seguido, se procedió a la detención.

Embed El sistema de reconocimiento facial volvió a dar resultados en Mendoza. Hoy logramos la segunda detención a partir de una alerta generada por las cámaras del CEO en pleno centro de la Ciudad. pic.twitter.com/nfRDIiVYVB — M Mercedes Rus (@MercedesRus1) May 13, 2026

El hombre fue identificado V. G. L. B., de 30 años, domiciliado en Godoy Cruz, quien fue condenado de forma condicional por homicidio agravado en grado de tentativa, y que incumplió con las condiciones impuestas por la Justicia. El sujeto se encontraba requerido por la Justicia desde el 10 de diciembre de 2025 en el marco del expediente N° 118635/23 del Tribunal Penal Colegiado N° 2.

El juzgado interviniente en la causa ordenó la captura del sujeto que terminó con la detención este miércoles.

"En coordinación con la Justicia, tecnología y presencia policial reaccionamos de inmediato ante cada alerta para cuidar a los mendocinos de ley. En Mendoza el orden no se negocia y la seguridad es prioridad", sentenció Rus. El hombre fue trasladado a Comisaría 6° y quedó a disposición del Juzgado Colegiado N° 2 por directivas judiciales de la Dra. A. P.