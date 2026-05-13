Detuvieron a otro prófugo con pedido de captura mediante el sistema de reconocimiento facial en Ciudad

La Policía de Mendoza detuvo a un sujeto prófugo de la justicia mediante el sistema de reconocimiento facial y a partir de una alerta generada por las cámaras CEO, en pleno centro mendocino.
La ministra de seguridad, Mercedes Rus, aseguró que el sujeto estaba condenado por homicidio agravado y fue capturado mediante un procedimiento policial.
La Policía de Mendoza detuvo a un sujeto prófugo de la justicia mediante el sistema de reconocimiento facial y a partir de una alerta generada por las cámaras CEO, en pleno centro mendocino.
La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, informó a través de sus redes sociales el procedimiento realizado y aseguró se trató de la segunda detención realizada con este sistema. Según señaló, la Policía realizó un seguimiento en tiempo real, corroboró la identidad del sujeto y verificó la vigencia del pedido de captura mediante el sistema Tetra. Acto seguido, se procedió a la detención.
El hombre fue identificado V. G. L. B., de 30 años, domiciliado en Godoy Cruz, quien fue condenado de forma condicional por homicidio agravado en grado de tentativa, y que incumplió con las condiciones impuestas por la Justicia. El sujeto se encontraba requerido por la Justicia desde el 10 de diciembre de 2025 en el marco del expediente N° 118635/23 del Tribunal Penal Colegiado N° 2.
El juzgado interviniente en la causa ordenó la captura del sujeto que terminó con la detención este miércoles.
"En coordinación con la Justicia, tecnología y presencia policial reaccionamos de inmediato ante cada alerta para cuidar a los mendocinos de ley. En Mendoza el orden no se negocia y la seguridad es prioridad", sentenció Rus.
El hombre fue trasladado a Comisaría 6° y quedó a disposición del Juzgado Colegiado N° 2 por directivas judiciales de la Dra. A. P.