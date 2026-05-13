Fentanilo contaminado: ampliaron el procesamiento contra el empresario Ariel García Furfaro

El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3 de La Plata dictaminó este miércoles la ampliación del procesamiento con prisión preventiva del empresario Ariel García Furfaro , dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., en la causa que investiga las muertes por el fentanilo contaminado.

Secuestran 300 ampollas de fentanilo en un taxi que intentaba eludir controles en Corrientes

Conforme al escrito que fuentes judiciales enviaron a la Agencia Noticias Argentinas, García Furfaro es considerado “prima facie, coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de, al menos, 70 personas así como en las lesiones gravísimas de, al menos, dos personas y graves de, al menos, 41 personas, en concurso ideal con el delito de lesiones leves de, al menos, una persona, también en calidad de coautor”.

El laboratorio de HLB Pharma, investigado por las muertes por fentanino contaminado

“Estas víctimas se agregan a las 20 fatales que ya fueran atribuidas al resolver el procesamiento en el mes de septiembre de 2025”, remarcaron los allegados a la investigación sobre los lotes 31.202 Y 31.244.

En este sentido, se resolvió mantener la inhibición general de bienes y el embargo contra el acusado, al tiempo que también se extendió el procesamiento con prisión preventiva y las mismas medidas para Diego Hernán García, hermano de Ariel.

A su vez, Nilda Furfaro, señalada como partícipe necesaria por el mismo ilícito, continuará detenida bajo la modalidad de arresto domiciliario, mientras que el juez federal Ernesto Kreplak determinó esas pautas para José Antonio Maiorano, Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio, Javier Tchukran, Adriana Iúdica, Dayana Astudillo Bolívar, Rocío del Cielo Garay, Edgardo Sclafani, María Victoria García y Wilson Daniel Pons.

El caso de fentanilo contaminado

“La causa comprende 13 personas procesadas, 90 víctimas fatales, 44 víctimas no fatales, 42 querellantes además del Ministerio Público Fiscal. Asimismo, el expediente cuenta con más de 400 legajos e incidentes en trámite, lo que arroja un aproximado de 600 cuerpos, sin contar las históricas clínicas analizadas”, explicaron las fuentes ante la consulta de NA.

Se estima que se distribuyeron en el país más de 300 mil ampollas de fentanilo de la empresa HLB Pharma y de acuerdo a la información oficial, se lograron recuperar todos los lotes infectados.

Hasta ahora se registraron muertes en Córdoba, Santa Fe, Rosario, La Plata y Capital Federal, pero existe temor por casos en otras provincias.

Las pericias por parte del Cuerpo Médico Forense confirman por el momento que, de los casos analizados, la administración del opioide contaminado “fue clave en el desenlace fatal de 114 pacientes”, aunque hasta el momento se confirmaron la muerte de 90 pacientes.