30 de abril de 2026 - 09:11

Secuestran 300 ampollas de fentanilo en un taxi que intentaba eludir controles en Corrientes

Es el primer decomiso de este potente opioide en la provincia. El cargamento, proveniente de Paraguay, era transportado por un taxista de Posadas a través de un camino de tierra.

Secuestran 300 ampollas de fentanilo en un taxi que intentaba eludir controles en Corrientes.

Secuestran 300 ampollas de fentanilo en un taxi que intentaba eludir controles en Corrientes.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En un operativo inédito, efectivos del Escuadrón 47 de Gendarmería Nacional interceptaron un cargamento de 300 ampollas de fentanilo en el norte de la provincia de Corrientes. El hallazgo generó preocupación en las autoridades, ya que se trata de la primera vez que se incauta esta peligrosa sustancia en territorio correntino.

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El hallazgo se produjo sobre la ruta provincial 34, un camino de tierra poco transitado que une la capital misionera con la localidad correntina de San Carlos. Según los investigadores, el conductor del vehículo utilizaba esta vía secundaria para evitar el control fijo que la fuerza mantiene sobre la ruta nacional 14, en el límite interprovincial.

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El taxista detenido con 300 ampollas de fentanilo.

El taxista detenido con 300 ampollas de fentanilo.

El operativo

La patrulla montó un puesto de vigilancia a la altura del Cementerio Santo Tomás, a unos 30 kilómetros de Posadas. Allí, los uniformados detuvieron la marcha de un Chevrolet Corsa Classic con licencia de taxi de la ciudad de Posadas.

Al inspeccionar el interior del rodado, un gendarme divisó en el piso de la parte trasera tres cajas con la inscripción “Fentanilo”. Tras la intervención de la fiscalía federal, personal especializado confirmó que cada caja contenía 100 ampollas de este fármaco de alta peligrosidad, cuya comercialización en el país está bajo estricto control.

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Según los rótulos de los envases, el fármaco fue producido por un laboratorio de Paraguay.

Según los rótulos de los envases, el fármaco fue producido por un laboratorio de Paraguay.

Las pericias determinaron que el opioide sintético pertenece a un laboratorio de Paraguay, por lo que se presume que ingresó al país a través del mercado ilegal.

El fentanilo, conocido mundialmente como "la droga de los zombies" por los efectos de sedación y confusión que genera en su uso recreativo, es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina.

La Unidad Fiscal de Corrientes, bajo la dirección de la Dra. Tamara Pourcel, ordenó la prisión preventiva del taxista, quien viajaba solo al momento de la detención. El caso quedó radicado en el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos.

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