"Vacunatorio fantasma": allanaron un centro de salud por la presunta emisión de certificados truchos

La Policía de Mendoza realizó seis allanamientos en Las Heras y Lavalle. Sospechan que cargaban dosis en el sistema sin su efectiva colocación, lo que permitía emitir certificados de vacunación a personas que no habían sido inmunizadas. Estos documentos habrían sido utilizados para cumplir requisitos y acceder a beneficios estatales.

Certificados de vacunación sin dosis: allanaron un centro de salud por maniobras para cobrar beneficios del Estado

Certificados de vacunación sin dosis: allanaron un centro de salud por maniobras para cobrar beneficios del Estado

La Policía de Mendoza realizó seis allanamientos en los departamentos de Las Heras y Lavalle en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en un centro de salud, donde personal sanitario habría registrado vacunas que nunca fueron aplicadas.

La causa, que lleva adelante la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, apunta a una maniobra que consistía en cargar dosis en el sistema oficial sin su efectiva colocación, lo que permitía emitir certificados de vacunación a personas que no habían sido inmunizadas. Estos documentos habrían sido utilizados para cumplir requisitos y acceder a beneficios estatales.

Los operativos se realizaron en el Centro de Salud 22 de Las Heras, así como en domicilios particulares, espacios internos del establecimiento y un vehículo vinculado a la causa.

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La investigación se inició tras la denuncia de un médico de San Rafael, quien detectó inconsistencias en los registros, lo que derivó en la intervención judicial y en medidas administrativas sobre el personal involucrado.