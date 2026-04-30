Tiros y violencia en Córdoba: dos policías heridos durante un velorio

Una jornada de tensión y violencia se vivió en el barrio Bajo Pueyrredón de Córdoba, donde el velorio de un joven de 19 años terminó con enfrentamientos entre vecinos y la Policía, dejando como saldo dos agentes heridos y seis personas detenidas .

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El episodio se produjo en el marco de la despedida de Tomás Orihuela , quien había fallecido días antes tras permanecer internado luego de ser detenido, en un caso que generó fuertes cuestionamientos por parte de su familia.

#Cordoba un policía recibió un balazo en una pierna y seis personas detenidas en medio de violentos enfrentamientos con vecinos de Bajo Puyrredon tras el velatorio de Tomas. El ingreso por ruta 19 cortado. Esperan un sepelio tumbero mañana a las 10hs. Movil @radiomitrecba . pic.twitter.com/YO2pA1I8t7

Los incidentes se intensificaron alrededor de las 16, cuando manifestantes comenzaron a enfrentarse con los efectivos y, según fuentes oficiales, se registraron disparos contra los cordones policiales .

En ese contexto, un integrante del Grupo Especial de Operaciones Territoriales (GEOT) resultó herido de bala en una pierna, mientras que otro agente sufrió lesiones por perdigones. Ambos, identificados como Ariel Brochero y Rubén Rosales , fueron trasladados al Hospital de Urgencias y permanecieron en observación, aunque evolucionan favorablemente.

Embed HIEREN A UN POLICÍA EN PROTESTA POR LA MUERTE DE TOMÁS ORIHUELA



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El operativo incluyó la intervención de fuerzas especiales como el ETER y la Guardia de Infantería, además de cortes totales en la ruta 19 y otras arterias clave de la zona. Testimonios de vecinos también denunciaron el uso de gas pimienta, incluso en presencia de menores.

Autopsia y polémica por la muerte

Horas antes de los disturbios, se conocieron los resultados de la autopsia, que indicaron que el cuerpo del joven no presentaba signos de golpes, aunque sí marcas en el cuello. La versión oficial sostiene que la muerte se produjo por asfixia por ahorcamiento, en lo que sería un suicidio.

Sin embargo, la abogada de la familia, Marta Rizzotti, cuestionó esa hipótesis y señaló que la lesión no sería compatible con esa causa. Además, sostuvo que el joven fue víctima de una persecución policial y afirmó que “entró a la comisaría caminando y salió con muerte cerebral”.

Embed ASÍ LO LLEVABAN DETENIDO



Un video difundido en las últimas horas suma un nuevo elemento a la investigación por la muerte de Tomás Orihuela. pic.twitter.com/bTB9t0yuRT — Telefe Córdoba (@telefecordoba) April 28, 2026

En la misma línea, familiares rechazaron la versión oficial. Su hermana expresó dudas sobre la hipótesis de suicidio y aseguró que el joven no presentaba antecedentes de conductas suicidas.

Un conflicto que sigue en aumento

El caso ya había generado tensión en las horas previas, con una caravana de motos en señal de despedida. Los incidentes durante el velorio profundizaron el conflicto, que ahora combina violencia en las calles, intervención policial y una investigación atravesada por acusaciones cruzadas.