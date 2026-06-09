Búsqueda urgente de una chica de 15 años en Córdoba: activaron la "alerta Sofía"

Con "alerta Sofía" emitida desde el Ministerio de Seguridad Nacional, una adolescente de 15 años es buscada de manera intensa en la provincia de Córdoba, luego de que sus padres hayan denunciado que no tienen información de su paradero desde este lunes 8 de junio al mediodía en la ciudad de Colonia Caroya.

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Se trata de Luciana Aylén Barrios Alarcón, de 15 años, quien fue vista por última vez cuando salió de la escuela.

Frente a este escenario, hay un megaoperativo liderado por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien informó que en la búsqueda de Luciana están abocados un helicóptero, 25 móviles, 90 efectivos y drones.

La Fiscalía de Instrucción de Jesús María, a cargo del fiscal Guillermo Monti, pide colaboración para dar con el paradero de la menor, por lo que dieron a conocer algunas de sus características: es de contextura física delgada, 1,59 metros de estatura, tez blanca y cabello castaño oscuro largo hasta la cintura.

ALERTA SOFÍA: BUSCAMOS A LUCIANA AYLEN BARRIOS ALARCON De 15 años de edad, fue vista por última vez el 8 de junio, en Colonia Caroya, Córdoba. Es de tez blanca, de contextura delgada, con pelo largo oscuro hasta la cintura, ojos marrones y mide 159 cm. Vestía campera azul… pic.twitter.com/HhYK6pcFA2

Al momento de su desaparición, la adolescente vestía zapatillas blancas, jean y campera azul marino.

Toda información puede ser aportada en la Fiscalía de Instrucción de Jesús María teléfonos (03525) 421639, 421909 y 424339, en dependencias policiales de Colonia Caroya al 911, o en cualquier sede judicial o policial.

Por el momento, las autoridades mantienen un estricto secreto de sumario sobre los detalles específicos de las últimas horas de la menor.

Su desaparición se da en un contexto sensible en Córdoba, luego del caso de Agostina Vega, la joven de 14 años que estuvo ausente varios días hasta ser hallada asesinada. El autor material y principal acusado del femicidio es Claudio Barrelier (32).