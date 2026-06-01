Crimen de Agostina Vega: la autopsia reveló detalles estremecedores sobre la macabra muerte

Los primeros resultados de la autopsia realizada a Agostina Vega comenzaron a arrojar información clave para la investigación del crimen que conmociona a Córdoba. Su cuerpo fue hallado el sábado pasado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra , luego de seis días de intensa búsqueda.

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El informe preliminar confirmó que la adolescente de 14 años sufrió severas lesiones internas, aunque los especialistas advirtieron que el estado de los restos dificultó parte de los análisis. Los peritos también determinaron que Agostina no estaba embarazada, uno de los puntos que aún permanecía bajo estudio.

Sin embargo, aclararon que no pudieron realizar los hisopados habituales para detectar posibles signos de abuso debido al grave deterioro que presentaba la zona pélvica debido al desmembramiento.

De acuerdo con el documento forense, la joven sufrió un “daño severo en vísceras” y la pérdida de integridad de varios órganos complicó realizar conclusiones precisas. Incluso, los especialistas señalaron que será difícil comprobar científicamente algunos aspectos vinculados a las circunstancias del crimen.

Respecto al elemento utilizado para causarle las heridas, los profesionales únicamente pudieron establecer que se trató de un “objeto punzante” . Por el momento, no brindaron mayores precisiones sobre sus características ni sobre la mecánica exacta del ataque.

La pesquisa sostiene que el asesinato ocurrió entre la noche del sábado 23 de mayo y las primeras horas del domingo siguiente. Por el crimen se encuentra detenido Claudio Barrelier (33), ex novio de Melisa Heredia, la madre de Agostina.

Claudio Barrelier permanece sedado luego de intentar suicidarse en la cárcel Claudio Barrelier permanece sedado luego de intentar suicidarse en la cárcel. redes

Los investigadores creen que Barrelier permaneció varias horas con el cuerpo antes de deshacerse de los restos. Por eso, también se busca determinar si hubo maniobras para ocultar el hecho, quién limpió la escena del crimen o incluso si hubo participación de terceros.

Por ahora es el único acusado del crimen. Sin embargo, la fiscalía sospecha que puede haber otras personas involucradas.

Elementos utilizados en el crimen

Entre los elementos que forman parte de la causa se encuentra un balde de 20 litros -objeto donde trasladó los restos- y bolsas de consorcio. Todo fue llevado en un Ford Ka negro hasta el lugar del hallazgo, donde luego enterró y quemó basura.

Un vecino donde se concentró la búsqueda informó que un auto de color negro entró a gran velocidad a un sector con basura, dejó algo e inició una fogata. Además, las pericias de los forenses que examinaron la casa de Barrelier dieron positivo a la prueba de Luminol, incluso en elementos cortantes.