31 de mayo de 2026 - 15:50

La madre de Agostina fue sedada tras ser informada sobre la muerte de la adolescente

Miguel y Elizabeth, abuelos de Agostina Vega, confirmaron que informaron a Melisa Heredia sobre el hallazgo del cuerpo de la adolescente. La mujer permanece internada y debió ser sedada tras recibir la noticia.

La madre de la víctima está internada por un cuadro clínico adverso antes de conocer el asesinato de su hija.

La madre de la víctima está internada por un cuadro clínico adverso antes de conocer el asesinato de su hija.

Foto:

redes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La conmoción por el femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo episodio de profundo dolor familiar luego de que los abuelos de la adolescente confirmaran que Melisa Heredia, madre de la víctima, fue informada sobre el hallazgo del cuerpo encontrado en Córdoba.

Leé además

Mujeres del espectáculos se pronunciaron ante el crimen de Agostina Vega.

De Lali a Ángela Torres: el pedido de justicia de las artista por el crimen de Agostina Vega

Por Redacción Espectáculos
Soledad es propietaria del auto Ford Ka, de color negro, que habría sido utilizado por el acusado.

Crimen de Agostina: quién es Soledad, la mujer vinculada al Ford K usado por Barrelier

Por Redacción Policiales

La comunicación se produjo mientras la mujer permanece internada en un centro de salud, donde recibe asistencia médica desde hace varios días debido a complicaciones derivadas de su estado físico y emocional.

"Ya hablamos", expresó Miguel, abuelo de Agostina, al retirarse del sanatorio donde se encuentra internada Heredia. Según relató la familia, la reacción de la mujer fue de extrema angustia y requirió la intervención inmediata de los profesionales que la asisten.

"La tuvieron que sedar porque nos preguntaba cosas que no le podíamos decir; hoy no", explicó Elizabeth, abuela de la adolescente, quien además señaló que su hija atraviesa un momento de gran sufrimiento tras conocer la noticia.

Miguel Vega, abuelo de Agostina
Miguel Vega, abuelo de Agostina.

Miguel Vega, abuelo de Agostina.

El estado de salud de Melisa Heredia

La madre de Agostina había sido internada antes del hallazgo del cuerpo debido a un cuadro de salud que requirió atención médica. Según trascendió, llevaba varios días sin alimentarse ni hidratarse adecuadamente, situación que derivó en deshidratación y complicaciones renales.

Antes de autorizar el contacto con los familiares para comunicarle el fallecimiento de su hija, los profesionales realizaron un seguimiento de su evolución clínica y emocional.

De acuerdo con los testimonios brindados por los abuelos, los especialistas recomendaron limitar la información suministrada durante las primeras horas para evitar un agravamiento de su estado. "Quiere saber más información y no se la queremos dar. El equipo de psiquiatras nos dijo que le dijéramos solamente eso", indicó Miguel.

El pedido de justicia de la familia

Mientras la investigación judicial continúa avanzando, familiares y allegados insistieron en la necesidad de mantener el acompañamiento social y las movilizaciones para reclamar justicia por el crimen. "No nos dejen solos", fue el mensaje transmitido por el entorno familiar, que anticipó que continuará participando en distintas acciones públicas para acompañar el desarrollo de la causa.

El caso generó una fuerte repercusión en Córdoba y mantiene en vilo a la comunidad, que sigue de cerca los avances de la investigación y las medidas impulsadas por la Justicia para esclarecer completamente lo ocurrido.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Margarita Gutiérrez de Demalde, hallada muerta en Junín el pasado 19 de mayo

Detrás del crimen que impactó a Mendoza: la foto que rescata a la "Seño Margarita" rodeada de sus alumnos en 1974

Imputaron a David Demaldé por el crimen de su madre: creen que la asfixió y luego intentó quemar el cuerpo. 

Imputaron a David Demaldé por el crimen de su madre: creen que la asfixió y luego intentó quemar el cuerpo

Los gemelos digitales pueden predecir escenarios futuros para tomar decisión, pero también generan polémica.

Gemelos Digitales: cómo funciona el sistema que predice el futuro con IA y por qué genera polémica

Por Claudio Barros
EN EQUIPO, PASADO, PRESENTE Y FUTURO. Historia, periodismo y recuperación digital de uno de los archivos más grandes del país.

Los Andes Siempre: 142 años de historia viva y el desafío de conectar el pasado con el futuro digital

Por Redacción Sociedad