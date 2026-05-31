Crimen de Agostina: quién es Soledad, la mujer vinculada al Ford K usado por Barrelier

La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa avanzando en Córdoba. En medio de las medidas de prueba impulsadas por la Justicia volvió a cobrar relevancia el nombre de Soledad , una mujer que había sido señalada tiempo atrás por la madre de la víctima por su presunta cercanía con Claudio Barrelier , el único imputado por el crimen.

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La referencia a esta mujer se hizo pública durante una de las movilizaciones realizadas mientras Agostina permanecía desaparecida. En aquel contexto, Melisa Heredia , madre de la adolescente, pidió que fuera investigada debido a su supuesto vínculo con Barrelier y a la presunta relación con un Ford K negro que habría sido utilizado por el acusado.

Durante aquella manifestación, Heredia sostuvo ante los medios que la mujer defendía a Barrelier y reclamó que se profundizara la investigación sobre su posible participación o conocimiento de los hechos. "Yo quiero que la investiguen a esa mujer, esa mujer debe tener algo que ver con mi hija, ella lo apaña mucho a él ", expresó entonces.

La madre de Agostina también manifestó que conocía a la mujer únicamente por su nombre de pila y que la había visto en dos oportunidades. " Es una amante de Claudio , no recuerdo su apellido. Sé que se llama Soledad", afirmó en aquella ocasión.

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La posible declaración de Soledad en la causa

Con el avance del expediente y tras el hallazgo de los restos de Agostina, la atención de los investigadores volvió a centrarse sobre esta mujer, especialmente por las referencias al vehículo que habría estado a disposición de Barrelier.

De acuerdo con fuentes cercanas a la causa, en las próximas horas podría ser convocada a prestar declaración testimonial para aportar información sobre su relación con el imputado y ayudar a esclarecer distintos aspectos de la investigación.

Soledad es propietaria del auto Ford Ka, de color negro, que habría sido utilizado por el acusado Soledad es propietaria del auto Ford Ka, de color negro, que habría sido utilizado por el acusado. redes

Los investigadores buscan determinar cuál era el vínculo entre ambos y establecer si la mujer tuvo algún grado de conocimiento sobre los hechos investigados o sobre situaciones posteriores al crimen.

Sin imputación hasta el momento

Por ahora, Soledad no se encuentra imputada en la causa y no existen acusaciones formales en su contra. Sin embargo, su nombre aparece cada vez con mayor frecuencia dentro de una investigación que continúa incorporando pruebas para reconstruir uno de los casos criminales que más conmoción generó en Córdoba durante los últimos meses.