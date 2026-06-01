"Escapé casi desnuda": el fuerte relato de la joven que había denunciado a Claudio Barrelier en 2025

Mientras la investigación por el femicidio de Agostina Vega (14) sigue sumando pruebas y nuevas líneas de análisis, una joven que denunció a Claudio Barrelier en mayo de 2025 decidió romper el silencio y relatar por primera vez el episodio de violencia de género que vivió un año antes de que la adolescente fuera asesinada en Córdoba.

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Su testimonio volvió a poner bajo la lupa la actuación judicial en la causa previa contra el acusado del crimen de la niña: el hombre permaneció entonces detenido apenas 20 días y luego recuperó la libertad tras pagar una fianza de 5 millones de pesos.

La mujer contó su experiencia en una entrevista con Cadena 3 en la que se preservó su identidad mediante la distorsión de su voz. El hecho ocurrió en la vivienda ubicada en calle Del Campillo 878, en barrio Cofico, el mismo domicilio que hoy ocupa un lugar central en la investigación por el femicidio de Agostina.

Según relató la denunciante, llegó a la casa junto a Barrelier sin imaginar lo que ocurriría después. Sin embargo, aseguró que apenas ingresó comenzó a sentir una fuerte sensación de incomodidad.

“Yo no tenía miedo, pero presentía algo”, recordó la joven.

Femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier es el principal acusado Claudio Barrelier es el principal acusado del femicidio de Agostina Vega. En 2025 había sido denunciado por otra joven. Web

La mujer relató que Barrelier cerró la puerta de la casa y comenzó a desplazarse por el lugar mientras fumaba. Minutos después, dijo, sacó un arma y comenzó a interrogarla.

“Me hace sentarme en el sillón y me pregunta a quién le había pasado mi ubicación y quién sabía de esto”, expresó.

De acuerdo con su relato, luego le exigió que entregara el teléfono celular y la obligó a trasladarse hasta una habitación.

Una mujer atada y con la boca tapada

La situación escaló rápidamente, ya que, según la víctima, Barrelier le ordenó quitarse la ropa y que intentó entender qué estaba ocurriendo.

“Le pregunté: ‘¿Querés tener relaciones?’ y ‘¿Por qué de esta manera?’”, recordó.

Embed - Escapó atada y semidesnuda: habló la joven que había denunciado a Barrelier en 2025

Según explicó, el acusado le respondió que otras personas debían verla para confiar en ella. La joven aseguró que estaba desesperada y llorando.

“Le dije que podría ser su hija, que por qué me estaba haciendo todo esto”, relató.

Luego, la entrevistada por Cadena 3 describió el momento más dramático de la secuencia. Afirmó que Barrelier tenía una pistola y una cinta adhesiva nueva. Con un cuchillo, él cortó la cinta y comenzó a inmovilizarla.

Claudio Barrelier (32), acusado del femicidio de Agostina Vega (14) en Córdoba Claudio Barrelier (32), acusado del femicidio de Agostina Vega (14) en Córdoba Web

“Me ata los pies, me ata las manos y me tapa la boca con cinta”, rememoró la joven.

La víctima logró escapar porque, según explicó, las ataduras en los pies no habían quedado completamente ajustadas.

“Salí corriendo y justo había un grupito de chicos que me ayudaron. Me dieron una remera porque yo salí en bombacha, casi desnuda”, recordó.

Tras escapar, la joven pidió ayuda a los vecinos y solicitó la intervención policial. También reclamó recuperar sus pertenencias, que habían quedado dentro de la vivienda.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, aseguró, Barrelier negó conocerla.

“Él decía que no me conocía, que no sabía quién era, que era mentira”, afirmó.

La mujer sostuvo que aportó numerosas pruebas durante la investigación y cuestionó duramente el desenlace judicial de aquella causa.

“Yo presenté todo tipo de pruebas. Creo que fue muy injusto de parte de la Justicia que no hayan hecho nada y que lo hayan dejado preso 20 días”, manifestó.

Durante un allanamiento posterior en la vivienda, los investigadores encontraron algunas de sus pertenencias, entre ellas zapatillas, una calza y un buzo. Sin embargo, según indicó, nunca recuperaron el teléfono celular ni hallaron el arma o el cuchillo que había mencionado en su denuncia.

“Podría haber sido yo”

La joven aseguró que nunca fue notificada cuando Barrelier recuperó la libertad, pese a haber solicitado expresamente ser informada sobre cualquier novedad procesal.

“Yo ni sabía que había salido”, señaló.

También explicó que decidió hablar públicamente ahora, después del asesinato de Agostina Vega.

“Tuve mucho miedo. No voy a mentir que ahora también tengo miedo”, reconoció la mujer. Finalmente, dejó una frase que resume el impacto que le provocó conocer los detalles de la investigación por el femicidio.

“Podría haber sido yo. Ella no tuvo la misma suerte que tuve yo en salir. Si hablo ahora es porque quiero que se haga justicia por esa nena”, reclamó.

Si conocés a alguien o sos víctima de violencia de género, llamá a la línea gratuita 144. Habilitada durante las 24 horas del día.