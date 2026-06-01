Femicidio de Agostina Vega: Barrelier está con custodia psiquiátrica y definen si hubo más involucrados

La investigación por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba , tiene como único detenido y acusado a Claudio Gabriel Barrelier (33) , quien permanece alojado en la cárcel de Bouwer bajo control psiquiátrico permanente. Sin embargo, el fiscal Raúl Garzón prepara una agravación de la imputación que podría derivar en una condena de prisión perpetua, además de definir a otros posibles sujetos involucrados.

Un criminalista comparó el caso Agostina con el crimen de Ángeles Rawson y descartó la trata de personas

Hasta ahora, Barrelier está acusado por privación ilegítima de la libertad, así que todo indica que en las próximas horas será imputado por femicidio.

Además, la fiscalía analiza incorporar otros agravantes como alevosía, premeditación o el denominado "criminis causae", figuras que endurecerían aún más su situación procesal.

Para los investigadores, Barrelier, exnovio y amigo de la madre de la víctima , habría sido quien atacó a Agostina en una vivienda ubicada sobre la calle Del Campillo al 800, en barrio Cofico, entre la noche del 23 y la madrugada del 24 de mayo.

Según la principal hipótesis, luego habría descuartizado el cuerpo y trasladado los restos en un Ford Ka negro hasta un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, donde comenzaron a ser hallados días después.

La sospecha de posibles cómplices en el femicidio de Agostina

Pese al avance de la causa, en la fiscalía descartan que la investigación esté cerrada. Fuentes vinculadas al expediente indicaron al diario La Voz que ahora comenzó una segunda etapa destinada a determinar si existieron colaboradores antes, durante o después del crimen.

"Esto es como un espiral. Vos tenés el centro y luego las vueltas y vueltas de ese espiral. La investigación por este caso tremendo está ahora en el centro. Está avanzada la causa, muy avanzada, pero está en el centro del espiral. Está avanzada la causa, muy avanzada, pero ahora hay que investigar hacia afuera. Ahí puede haber novedades", señalaron fuentes cercanas a la pesquisa.

Agostina Vega Agostina Vega (14) estuvo varios días desaparecida en Córdoba. Su cuerpo fue hallado descuartizado el sábado 30 de mayo.

En ese marco, continúan los análisis de teléfonos celulares, cámaras de seguridad y movimientos de personas vinculadas al acusado. Los investigadores buscan establecer si hubo participación de terceros en el homicidio, en el traslado de los restos o en eventuales maniobras de encubrimiento.

Uno de los reclamos más firmes proviene de Gabriel Vega, padre de Agostina y querellante en la causa, quien sostiene públicamente que Barrelier no actuó solo. La postura también fue respaldada por los abuelos de la adolescente, quienes solicitaron al gobernador cordobés Martín Llaryora que la investigación avance hasta identificar a todos los responsables.

"Lo único que le pedimos al gobernador es que no pare, que esto siga, que encuentren hasta la última persona que le hizo daño a mi nieta", expresó una de las abuelas de Agostina.

Por su parte, el abogado de la familia, Carlos Nayi, aseguró que la Provincia continuará aportando recursos humanos y tecnológicos para profundizar la investigación

Barrelier permanece bajo vigilancia psiquiátrica

Por estas horas, el acusado permanece internado en el hospital modular del complejo penitenciario de Bouwer. Según fuentes oficiales, la medida fue adoptada debido a manifestaciones vinculadas a posibles autolesiones.

Desde el Servicio Penitenciario aclararon que no existió ningún intento concreto, aunque se dispuso un monitoreo permanente mediante cámaras de seguridad y seguimiento médico especializado.

En paralelo, la madre de Agostina, Melisa Heredia, continúa internada tras sufrir una descompensación. Su celular también forma parte del material secuestrado y está siendo peritado por los investigadores.