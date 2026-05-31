Femicidio en Córdoba: la madre de Agostina Vega sigue sin saber que su hija fue asesinada

El país sigue en una profunda conmoción por el femicidio de Agostina Vega , la niña que estaba desaparecida y recientemente fue hallada sin vida . Pocas horas después de la dolorosa confirmación, se reveló un dato impactante: la madre de la víctima todavía “no sabe sobre la muerte de su hija” .

El fiscal dio detalles sobre Agostina Vega: "Hay un 98% de probabilidad de que sean sus restos"

Justo en el momento en el que se hallaron los restos de la adolescente de 14 años, Melisa Heredia debió ser trasladada de urgencia al Hospital San Roque . Allí ingresó con un cuadro grave de deshidratación y quedó alojada en una unidad de terapia intensiva, donde continúa bajo atención médica.

Carlos Nayi, representante legal de la familia, confirmó en declaraciones televisivas que la mujer “todavía no sabe que su hija está muerta”, al tiempo que indicó que hasta último momento el entorno familiar mantenía expectativas de encontrar con vida a la adolescente de 14 años.

Según sostuvo el letrado, “había optimismo en la familia hasta que se conocieron detalles” vinculados a la causa, pudo saber la agencia Noticias Argentinas.

El cuerpo de Agostina Vega fue encontrado este sábado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en el sur de la capital provincial, tras una semana de intensa búsqueda que había incluido rastrillajes con equipos policiales, drones y perros adiestrados.

El hallazgo se produjo en una zona que ya estaba bajo sospecha en la investigación, luego de que pericias y registros de cámaras ubicaran allí al principal imputado.

El abogado de la familia afirma que “hay más de un involucrado”

En ese contexto, Nayi planteó que la causa abre una nueva etapa judicial que deberá profundizar en las responsabilidades penales. “Materialmente es imposible que una sola persona haya llevado adelante semejante actividad criminal”, afirmó, en referencia al único detenido hasta el momento, Claudio Barrelier, un hombre de 33 años cercano al entorno familiar de la víctima.

Las declaraciones del abogado coinciden con otras líneas de investigación que analizan posibles inconsistencias en el relato del imputado y no descartan la participación de terceros en el hecho. De acuerdo con autoridades provinciales, el sospechoso habría incurrido en contradicciones en distintas instancias de su declaración y “oculta información” relevante para el esclarecimiento del caso.

Según la reconstrucción judicial, Barrelier habría sido la última persona en ver con vida a la adolescente, luego de coordinar un encuentro con ella y pagar su traslado en un vehículo de alquiler hasta el barrio Cofico, donde se produjo el último contacto registrado.