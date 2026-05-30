El fiscal dio detalles sobre Agostina Vega: “Hay un 98% de probabilidad de que sean sus restos”

El fiscal Raúl Garzón, junto al ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que los restos humanos hallados en la zona de Ampliación Ferreyra corresponden a Agostina Vega , con una probabilidad del "98 por ciento" .

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Durante su exposición ante los medios, el funcionario manifestó realizar el anuncio con un "enorme dolor", calificando la situación de una desaparición como un "velorio eterno" para los allegados. “No digo que son en un cien por ciento, porque debo esperar a que las pericias técnicas me lo confirmen, pero lamentablemente debo anunciar esto” , dijo el fiscal Garzón.

"Estamos frente a un homicidio, hay un detenido y es necesario evaluar otras circunstancias. A Agostina la buscamos en todo el país, no solo en Córdoba”, aseveró Garzón en rueda de prensa.

De acuerdo con las declaraciones del fiscal, la escena del crimen fue la vivienda de Claudio Barrelier , el único detenido en la causa. Gracias a un trabajo de reconstrucción mediante cámaras de seguridad y geolocalización de teléfonos, los investigadores determinaron que Agostina entró a dicha casa el sábado por la noche y "nunca salió" de allí.

En el allanamiento del domicilio del sospechoso, quien cuenta con antecedentes penales y niega los cargos, se habrían encontrado "pruebas de amplio valor" para el avance de la causa.

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Por la conferencia de prensa del fiscal que investiga el crimen de Agostina Vega pic.twitter.com/bXzyb8EDTr — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 30, 2026

En cuanto a la data de muerte, Garzón precisó que el fallecimiento habría ocurrido entre las 22:00 del sábado y las 02:00 del domingo, un horario anterior a que se formalizara la denuncia por su desaparición.

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El fiscal también puso el foco en las circunstancias del encuentro, indicando que Agostina llegó al lugar de manera "voluntaria entre comillas", por lo que la justicia indagará si existió persuasión o engaño por parte del agresor.

Finalmente, el funcionario judicial advirtió que la investigación no ha concluido y que tanto el entorno familiar como el no familiar siguen bajo la lupa. Por el momento, el móvil del crimen permanece bajo investigación y no se descarta la imputación de otros posibles involucrados a medida que avance el proceso.