30 de mayo de 2026 - 19:33

Persecución y captura en Maipú: un hombre detenido tras intentar huir con un arma de fuego

El sujeto de 38 años fue interceptado por la Unidad Especial de Patrullaje luego de una huida que incluyó un descampado y el ingreso a un barrio de la zona.

Intentó escapar con un arma y fue detenido en Maipú

Intentó escapar con un arma y fue detenido en Maipú

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En el marco de maniobras operativas preventivas, lograron la aprehensión de un hombre y el secuestro de un arma de fuego durante el viernes en el departamento de Maipú.

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El hecho se desencadenó en las inmediaciones de las calles Boedo y Correa, cuando los uniformados intentaron identificar a un hombre de 38 años. Al advertir el despliegue policial, el sospechoso emprendió una veloz fuga hacia un descampado cercano.

Durante su intento de escape, el hombre cayó en un zanjón, aunque logró reincorporarse para continuar la huida e ingresar al barrio Maugeri. Sin embargo, el esfuerzo fue en vano, ya que los efectivos lograron alcanzarlo y reducirlo en ese lugar.

Tras la detención, los efectivos realizaron un rastrillaje por la ruta que había seguido el sospechoso durante la persecución. El operativo dio resultados positivos al hallar un revólver de color plateado con un cartucho alojado en el tambor.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 29°, donde se procesó la información y se dio curso a los procedimientos legales correspondientes.

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